東沖有料到：美麗蘇梅島

相隔兩年重投蘇梅島懷抱，當地有酒店為我安排了擁有無敵海景的Pool Villa。（胡慧冲提供）

不經不覺，我的旅遊節目已到了拍攝的最後階段，今次選擇了前往蘇梅島取景。

該島在疫情期間幾乎成了死城，相隔兩年再度前來，眼見情況已經好轉而且已有不少遊客回歸， 不過以來自西方的居多。

蘇梅島以陽光海灘及Pool Villa馳名，當地的酒店幾乎均設有Pool Villa，這次採訪了數間酒店採訪，其中一間特別為我安排了一幢海邊的Pool Villa。該Villa設有私人泳池，對出享有無敵海景，海天一色，美得難以形容。雖然蘇梅島已踏入雨季，但天公作美，拍攝數日都是陽光普照，連我也曬黑了。

對遊客來說，能入住Pool Villa實在是夢想，在蘇梅島要入住的話也不算太離地，於9至11月期間更可以筍價入住，事關這三個月是蘇梅島的淡季，所謂淡季其實就是雨季，但其實也不會天天下雨，加上雨勢也不會是暴雨程度，若你能接受不是天天陽光普照的話，便可以平價入住當地的Pool Villa，有興趣的話不妨留意。

值得一提係，現在由香港前往蘇梅島，可以乘搭Bangkok Airways的直航。該航空公司在機場內的Lounge並非頭等及商務艙的客人專用，就連經濟艙的客人亦可使用。

要留意蘇梅島機場及穿梭巴士不設冷氣，讓旅客感受到熱帶風情，此外該機場內的店舖亦夠獨特，設有購物大道、Cafe及餐廳，不過卻沒有免稅店，恍如於小鎮購物般，還有大量打卡位，感覺並不像一般的機場。所以由落機一刻起，即能感受蘇梅島的非一般情懷。

胡慧沖