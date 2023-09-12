黃翠如親臨貝魯特　被生銹遊樂場嚇親

藝人黃翠如主持的無綫旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，昨晚（11日）播出一集中與施焯日（Arthur）踏足經歷過內戰政局不穩的黎巴嫩，第一站就是到名店街朝聖，不過現今的名店街已經今非昔比，正面臨經濟蕭條的黎巴嫩，鏡頭所見店舖都十室九空，只剩下店面的招牌，她形容當時感覺︰「冇諗過黎巴嫩會有一個名店街，感覺就好似去咗歐洲。平時要喺名店商場拍嘢係好困難嘅事，因為驚會影到尊貴客戶。」其後她到了黎巴嫩自家品牌店，同創辦人Tatiana見面，換上一件紅色露肩裝化身模特兒，在貝魯特街頭展示香肩外更不忘大晒長腿。

在今晚（12日）播出的集數中，他們到了2020年貝魯特港口大爆炸現場，當地受損毀的建築物因為政府冇錢仍未重建，探訪當地一間慈善中心，從訪問中心的工作人員得知原來不少領取物資者，都是當地的中產人士，她感慨指︰「佢哋喺銀行嘅錢，因為貶值變晒廢紙破產。所以喺當地有一種說法『窮得只剩下負資產嘅樓』。」2人更到了位於貝魯特一所在1966年建成的機動樂園挑戰園內殘舊的機動遊戲，被派坐摩天輪的她未上吊籃已被它的斑斑銹漬嚇到，吊籃設計非常簡陋亦無任何安全措施，她表現驚惶指：「個景好raw，個轉速好快，係我坐過最快嘅。」。在玩碰碰車時她成為被撞目標，Arthur事後接受訪問被問到會否擔心回港遭到她老公蕭正楠尋仇時，他拚死無大礙表示︰「唔理啦，撞完再算啦，機會難逢。」