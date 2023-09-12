周國賢家族舖逾7千萬出售　否認分身家：我唔係股東

唱作歌手周國賢(Endy)丶傅珮嘉（Maggie)和填詞人黃偉文早前啟動藝術企劃，三個人，三首歌，三個MV以藝術媒介促使社會關注情緒病問題，今日Endy和Maggie現身藝術展，Endy表示與Maggie相識多年，今次才首度合作，一直好想寫關於情緒病的歌，並多謝Maggie鞭策他畫畫，現在經常帶畫簿在身，笑言不可一世唱歌，不想局限自己，將來想舉行個人畫展。

提到今日地產消息指他的家族將上環的自用舖以7,300多萬售出，他解釋生意一直由弟弟打理，自己冇參與超過10年，今次只是換舖，公司轉營網上生意，問是否分身家？「唔係，家人好團結，（只保留股東身份？）我唔係股東，自己冇去返工，唔好意思就退出咗。」以前試過返屋企幫手，不過他經常返工用電腦來寫歌，又試過畀人呃錢，父母將他勸退，「叫我都係做番音樂，唔好搞事。」

10月他有一連串工作安排，除了參與未來音樂祭外，又宣布10月中在西九舉行8場音樂會，還會挑戰Talk Show，笑稱擔心不好笑及嫌他説話煩，正物色搞笑的嘉賓。

提到前妻與3個女在外國生活，女兒分別22歲、15歲和13歲，指女兒只聽BLACK PINK和Hip Hop，嫌他是老派歌手，不捧爸爸場。笑言女兒已成年，可能忙於拍拖，問他有否拍拖？直言：「我都想，有冇介紹？依家專注工作，啱啱幫三個女交完學費。」

傅珮嘉移居台灣兩年，現年12歲的兒子在台灣讀國際學校，指兒子早熟，有拍拖和失戀經驗，但處事成熟，她亦有教導兒子性知識，故並不擔心。談及早前患上情緒病，經常感到焦慮，若改變行程會失控，直至在台灣驗出她缺少鎂，疑患上「自律神經失調」，透過進食補充劑，戒甩失眠問題，她又感謝老公是她的靈魂伴侶，很尊重她的工作和給予空間。