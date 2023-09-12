談善言大爆柯煒林艷福無邊　坦言對收視冇壓力

由藝人柯煒林（Will）、談善言（阿談）、衛詩雅、唐浩然、蘇皓兒及吳肇軒主演的ViuTV原創劇《Food Buddies》將於9月18日首播，講述3組現代男女錯綜複雜的都市愛情故事，當中飾演一對的Will和談善言的角色就參與了兩個單元。二人早前受訪分享了拍攝感受，Will表示劇中大家透過交友程式認識，繼而衍生出3個不同故事：「15集我同阿談各佔10集，最後相遇而發展出一條感情線。」問到會否有親熱鏡頭？阿談即大爆Will於劇中是最艷福無邊，Will即扮苦笑説：「之前拍《和解在後》已經畀Ivy So（蘇雅琳）啲粉絲追殺，今次應該仲多，因為劇中同阿談、衛詩雅、唐浩然、蘇皓兒，就連唐浩然都有親熱戲，好彩吳肇軒冇，因為我一見到佢就忍唔住笑。」

二人劇中的角色十分進取，除激吻外更有床戲，雖未有太裸露情節，但意識大膽，阿談説：「睇劇本時文字描述得仲誇張，有啲場口寫到好狠，不過拍出嚟就用咗好多畫面同其他元素去呈現。」她解釋二人的角色關係是你來我往互爭主導權，直言一開始拍親熱戲時有點尷尬，但感覺很快便消失：「因為兩個人都要好急好Chur，一路行一路碌上床，拍攝節奏好急促。」Will指自己很少拍到25頁紙劇本這樣誇張，每日拍攝12至14個鐘，笑言大家也想盡快拍完當日親熱戲收工，以免阻礙劇組第二日開工。

問到他與其他女仔拍親熱戲時又有否尷尬？他指與阿談的親熱戲最進取，衛詩雅的排第二：「拍之前會先溝通下，因今次大家第一次認識，至於同其他角色嘅親熱戲只係點到即止。（拍親熱戲情願對方進取定被動？）最緊要事前做好溝通，再研究如何做好角色達到導演要求。」阿談則認為拍這類戲，女仔主動會較好：「通常男仔會好驚做咗啲令女仔介意嘅嘢，所以女仔主動啲，大家做戲就會舒服啲。（你現實中係主動定被動？）我依家好清淡，哈哈！」WILL就表示主動或被動是視乎喜歡對方的程度，不過現實中很難會遇到一個喜歡到要他採取主動的人，他又大讚阿談為人爽直、做事認真，人又靚，但問到有否發展空間？他笑言二人相識多年，已過了互相喜歡的階段。

問二人對收視有否壓力？Will坦言沒有，因拍攝時已盡力做好本份。阿談則指今次劇集於題材、尺度及戀愛觀上，皆可能對傳統劇觀眾群造成衝擊，但同時亦吸引到年青觀眾欣賞。