吳肇軒公開多謝古天樂　感謝袁富華給予信心

藝人袁富華（Ben）及吳肇軒（軒仔）主演的新片《說笑之人》今晚舉行首映禮，場面熱鬧。Ben更帶同經理人公司的新人梁錕堯及張芷澄現身合照，以大師兄身份對他們照顧有加。

Ben於戲中扮演軒仔輕度弱智的爸爸，日前更宣布二人於第17季芝加哥《亞洲躍動電影節》中，分別奪得「演藝事業成就獎」及「璀璨新星獎」，並將於後日起程飛往當地親身領獎。Ben表示還未收拾好行李，首映後要「趕工」。當談到謝詞時，他表示：「希望借呢個獎多謝戲內所有台前幕後，有啲唔係主角都盡力去配合，每個都好努力將角色嘅可能性做好，同埋喺疫情最艱難嘅時候，同有限資金下完成拍攝，好難能可貴。」

至於軒仔則坦言：「有個人我一直好想多謝，就係古天樂嘞，佢好上心，睇完戲打俾我傾咗兩小時，講有乜可以改進嘅地方，收線我就入廁所，點知佢又再打嚟，結果喺廁所再傾多咗半小時！」

軒仔又笑言電影未正式上畫，票房已告急：「有網民估計票房僅得兩百萬，希望多啲啦，如果票房過二千萬，我同Ben哥開個棟篤笑（過200萬呢？）我哋根據劇情，煲粥去謝票。」Ben則接口：「都盡咗大家嘅努力，希望藉此機會呼籲大家支持小本製作。」他直言今次算是於影壇首次擔正：「多謝導演咁夠膽用我。（壓力好大？）你睇我依家標晒汗就知啦！」軒仔聞言即賣口乖：「其實有Ben哥喺度已經信心十足，排戲等有佢嘅帶領感覺好舒服。」他們承諾由芝加哥返港後，定必爭取機會入戲院謝票。