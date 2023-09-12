林鈺洧「影帝狗」每月歎Spa　挑通眼眉扮喊氹主人

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）養了一隻雄性迷你貴婦犬Bagel，她對Bagel一見鍾情，首次相遇時狗狗只有3個月大，見牠瑟縮一團像Bagel，便衝口而出叫了幾聲「Bagel」，怎料狗狗即走到她面前，將Denice的心完全融化，決定帶牠回家。

她表示Bagel非常醒目，還識得演戲，最叻扮喊氹她開心：「每次鬧完佢，佢知我嬲，會收埋條脷扮喊，轉頭又笑番。」雖然已經7歲，Bagel依然活力充沛，睇落似足BB狗，原來全拜主人貪靚所致。她經常會為愛犬扮靚，除剪毛和沖涼外，每個月又會帶牠做Spa：「每次做完碳酸浸浴，啲毛就會令啲同有光澤，飲食方面就畀天然食物例如雞胸肉佢食，零食都會揀純天然。」簡直是萬千寵愛在一身！

港姐習訓期間，她因無暇照顧把愛犬寄宿於親友家中，他們非常放縱Bagel，食飯時會在餐枱預留牠的座位，又將狗糧直接放入牠口，當正上賓般招待。不過返家後，Bagel知道不再獲優待，自動波返回牠的食具前進食，十分有趣。她又大讚愛犬有靈性，有次她情緒低落，坐在廚房地下喊，Bagel即刻跳入她懷中舔去她的眼淚，又將頭伏在她的心口。不過，她又透露Bagel患有胰腺炎，間中會發病，最嚴重試過吐血及屙血，要留醫三日兩夜，加上後腿先天畸形，令她打消配種念頭。