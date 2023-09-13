【是日通勝】

農曆七月廿九

癸卯年 辛酉月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

宜：祭祀、出行、掃舍

忌：出財、嫁娶、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、30、32

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：保持好心情，不被壞脾氣騎劫，身體更健康！

金牛座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

雙子座：幸運指數排第一，但謹記滿招損、謙受益。

巨蟹座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

獅子座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

處女座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

天秤座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

天蠍座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

人馬座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

山羊座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

水瓶座：投資態度可進取一點，前提要先評估風險。

雙魚座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）龍 壓力大

鼠：運勢欠佳，謀事易碰壁，需留意細節。

牛：注意力不集中，今天易發生意外之事。

虎：精力充沛，建議把全副心思用在工作上。

兔：獲貴人相助，遇到難題也能順利解決。

龍：是日沖煞，運勢低迷，做事不夠理性。

蛇：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

馬：鴻運當頭，貴人出現，事業如虎添翼。

羊：謀事忌馬虎，小心因快得慢兼惹麻煩。

猴：財運佳，對生意人有利，開單冇難度。

雞：壓力不斷增加，難以控制自己的情緒。

狗：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

豬：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

睡房風水宜忌

睡房的風水布局直接影響睡眠質素，甚至波及事業、財運及婚姻運，不容忽視。

睡床是家人長時間停留的區域，如不慎放在凶位，會持續受到不良影響。理想的睡床位置是設於房門的對角線，不論直放或橫放，只要與房門呈斜角便可。

如睡床對着房門，本身已有欠妥當，如果床頭床尾跟房門在同一直線上，煞氣會更重，令居住者的精神健康特別差，生活會較多波折，難成大事。床頭露空代表無靠山，喻意事業上缺乏貴人扶持。所謂「無靠山」包括兩種情況：一是床頭後有結構上的柱位或空隙，因而無法貼緊牆壁而放；二是床頭後方直接靠窗，氣流問題等同床頭露空。如要化解，前者問題宜訂製特厚的背板；後者最好是直接封窗，次選是於窗前以高身背板作遮擋。

如床頭對上天花位置有橫樑，代表流通於頭部及天花的氣流距離收窄，氣流會加速衝向頭部，容易令居住者頭痛。宜在橫樑底設置儲物櫃，並將床頭的位置推前，以免頭部受壓。其實橫樑壓向身體的甚麼位置，代表該部位容易出毛病。如以假天花隱藏橫樑，必須注意面積要橫跨整幅睡床面積，以免自製尖角壓向自己。