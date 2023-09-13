星玄︱佘詩曼都係「鏡粉」？與呂爵安互動有端倪

今日係9月13號，即係農曆七月廿九，宜祭祀、出行、掃舍，大家有時間就出去行過大運啦。呢一日最旺嘅生肖係蛇，佢哋桃花勁旺，有戀情開始醞釀，一定要好好把握。蛇女Angelababy同黃曉明離婚之後，仲未有拖拍，不過佢人又靚事業又好，仲有一大班好朋友喺身邊，一定不愁寂寞，佢之前就去睇林俊傑演唱會，大家都記得佢哋合作嘅經典MV《可惜沒如果》，當年Baby拍咗呢個MV，之後紅上加紅，佢哋兩個亦成為好朋友，喺演唱會入面JJ同Baby嘅可愛互動，好多網友都話咩回憶都返晒嚟，其實佢兩個都未有官方另一半，唔知有冇機會發展呢。另外屬兔嘅朋友，今日有貴人相助，有咩難題都可以順利解決。

今日嘅幸運星係雙子座，佢哋幸運指數排第一，但要謹記滿招損、謙受益。雙子座嘅佘詩曼就一定可以做到啦，佢不嬲都好謙虛唔會自滿，出身喺無綫嘅阿佘，近年長駐內地搵食，但佢絕對冇唔記得香港架，估唔到仲同新一代藝人好熟添，原來佢同MIRROR成員呂爵安係朋友，Edan之前喺IG出甫，阿佘成日留言，非常留意呢位後輩，佘詩曼咁貼地抵佢紅足咁多年。早排佢喺馬來西亞拍拍新劇《家族榮耀之繼承者》，更經常同同劇演員出外搵食，去到一間炒粿條的檔口，仲即席炒貴刁展露廚藝呢。另外獅子座今日要努力工作，只要默默耕耘一定可以有回報架。