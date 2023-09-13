心痛湯洛雯一腳踢！馬國明臨急被召入劇組　婚事亂龍

馬國明臨急被徵召開拍有關機場的新劇，令婚禮事宜陣腳大亂！向來順得人的他最終無奈答應演出，而無綫亦好識做，答應一切會遷就其婚禮檔期為先。他坦言原本準備出發到外地影婚紗相，心痛未婚妻湯洛雯分身不暇：「唔想阿湯太辛苦，佢一個人要顧及太多喇！」

視帝馬國明年底將迎娶女友湯洛雯（靚湯），之前靚湯為婚事忙個不停，又積極收身，狀態已回勇。馬國明一直計劃與佘詩曼及李施嬅等拍完新劇《新聞女王》後，就專心跟靚湯埋首搞婚禮事宜，惟之前卻臨急被公司徵召開拍無綫與機管局合作、監製陳耀全的新劇，此劇是為香港國際機場啟用25周年而開拍，差不多全部場景都在機場內拍攝，除了馬國明外，其他參演的還有視后蔡思貝、高海寧（高Ling）、洪永城、朱敏瀚及戴祖儀等。

劇組日前已秘密開工，不少人都曾在機場巧遇馬國明、洪永城開工，有網民近日在社交網上載照片。據知馬國明早前計劃跟靚湯到外地拍攝婚紗照，但現時公司臨急要他入劇組做男主角，向來聽話的他又永冇Say No，首肯演出，不過始終結婚是人生大事，馬國明亦一直心痛要靚湯獨力應付繁瑣事務，故跟公司「約法三章」，無綫亦相當體諒，一切以遷就馬國明與靚湯的婚紗相拍攝及婚禮檔期為前提。馬國明接受本報獨家訪問時說：「其實一早度咗期影婚紗相，但公司今次好好嘅，會盡量就晒我啲期先，所以喺籌備婚禮途中都可以拍住搞。依家啱啱開劇啫，之前都開始參與番籌備婚禮工作，自己搞緊婚紗相嘅嘢，盡量做番多啲，唔想阿湯太辛苦，佢一個人要顧及太多嘢喇！我依家有啲時間就會盡量做。」

朱敏瀚向機師取經

而近日驛馬星動的蔡思貝頻頻現身機場，她受訪時表示：「我同馬國明、高Ling真係好少合作，不過日前同洪永城、高Ling拍咗幾場戲，監製話我哋好有火花，一拍埋感覺好舒服。因為大家識咗好多年，好容易就有默契，過程幾開心。」高Ling則說：「我仲未同馬國明同場，不過之前同思貝、洪永城拍咗幾場戲，大家輕輕鬆鬆，場戲講我哋係Friend，大家單單打打咁，好好玩呀！」

朱敏瀚日前則在社交平台限時動態分享相片，雖然只看到一隻手，但從衣袖可見他身上穿着飛機師制服，他受訪時坦言：「之前拍《C9特工》同馬國明、高Ling合作過，今次最多對手戲係同思貝，我覺得飛機師係一個標誌性職業，自己好開心終於有機會演到。10年前拍《衝上雲霄2》時飾演過學員，但冇機會着飛機師制服，嚟緊我會去模擬機艙拍攝，非常期待！」他又指最初知道要飾演飛機師時，即時約機師好友麥大力食飯取經：「佢話之後會指導吓我，好多謝佢啲寶貴意見。」