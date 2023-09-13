《小飛俠》「小仙女」將拍成真人版　珍妮花羅倫絲被傳將擔正？

迪士尼將動畫舊作拍成真人版電影已成為賣座保證，多部真人版電影已先後面世並取得票房佳績，近日有傳《小飛俠》（Peter Pan）中的「小仙女」（Tinker Bell）亦將會開拍成真人版外傳電影《Tink》，而網上有傳迪士尼有意邀請奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）擔正飾演「小仙女」一角。

除了珍妮花之外，有傳迪士尼亦想打另一金像影后慧絲溫達絲般（Reece Witherspoon）主意邀請她於片中飾演其他角色。據知今次這部《Tink》屬《小飛俠》的前傳，是「小仙女」勇救「小飛俠」的故事。

查實過往「小仙女」亦多次於銀幕上出現，90年代奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）就在導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的《鐵鈎船長》（Hook）中飾演「小仙女」，而澳洲天后Kylie Minogue亦曾在歌舞片《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge）中飾演同一角色。今年，美國女星Yara Shahidi亦在Disney+電影《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan & Wendy）中飾演「小仙女」。