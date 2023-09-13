娛圈單打︱異能美女如雲　女友力爆晒燈

被譽為韓版《復仇者聯盟》的《Moving超異能族》，自從在Disney+上線後，精彩緊湊的劇情引起不小轟動，更令該串流平台用戶量按月暴增近五成，效應驚人。

韓劇最吸睛之處，當然不得不提演員顏值爆燈。《Moving》一劇中，兩大女主角韓孝珠和高允貞自登場後好評如潮，觀眾都被兩女美貌迷倒。一個清麗溫柔，另一個夠True夠Pure，正所謂小朋友先至做選擇，觀眾梗係全部都要啦！

先講36歲的韓孝珠，她今次近乎素顏兼化殘妝上陣，放下美女包袱，有一個高中生兒子，可謂一大突破。既演活母親的剛毅，和趙寅成的虐戀又十分揪心，為演藝生涯再添經典角色。

她2003年在一個模特兒大賽中獲獎，並當選微笑小姐比賽第一名，向以無添加美貌見稱，更因為身形高挑，被形容為「長版深田恭子」。其實她清麗得多，而且冰雪聰明，演技進步神速。2009年與李昇基合演電視劇《燦爛的遺產》，曾奪下47.1%的驚人收視率，成為國民劇集；2011年憑藉古裝劇《同伊》，更拿下百想藝術大賞電視部門最佳女主角獎，自此韓服和微笑便成為女神的無敵生招牌。

至於27歲的高允貞在劇中飾演高中生，絕美童顏毫無違和感，更帶給觀眾清純初戀Feel。她出道之初被譽為「小全智賢」，又因為完美五官而成為「全國整容樣辦」，不過隨後被翻出學生時期舊照，與今日美麗模樣落差太大而被質疑整容。其公司反指學生照被網民惡意加工，力證她天生麗質，真是信不信由你。