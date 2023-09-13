九大混血女星︱JW中西菲三溝　蔡少芬原來都係Mix

近年香港嘅審美觀受到歐美影響，唔少樣靚身材正嘅混血藝人都趁勢出道外，連上屆港姐冠軍林鈺洧都有四分一嘅英國血統，而除咗大家熟悉嘅歐美混血兒，其實娛樂圈內仲有唔少都係隱藏嘅混血靚女，有一位仲係超乎大家意料之外嘅混血美人呀！

JW王灝兒

歌手JW王灝兒人靚聲甜嘅佢，講嘢唔止有濃厚嘅「ABC」口音，初出道時更因為喺自我介紹嘅片中，將自己嘅JW王灝（浩）兒講錯成：「大家好，我是JW『王好兒』！」傻得可愛嘅樣喺唔少網友心目中，都留下深刻印象，而據悉JW爸爸來自中國；媽媽則係西班牙及菲律賓混血兒。

許軼Day@Collar

人氣女團COLLAR成員許軼（Day），有着可愛「包包臉」及精緻五官嘅佢，從《全民造星IV》開始就人氣高踞不下，而向來係公認「吃貨」嘅佢，對於減肥都係抱持「食咗先講」嘅心態。而接受過唔少訪問嘅佢，唔止自爆係「吃貨」，更曾直認過自己有一半嘅尼泊爾血統。

蔡少芬Ada

1991年港姐季軍蔡少芬，有住四分一越南血統嘅佢，媽咪係越南華人。而17歲就加入無綫成為旗下藝人嘅佢，演藝事業可以話係順風順水，當年出道僅7年嘅佢就憑《天地豪情》「Diana」一角，勇奪「最佳女主角」獎，至今仍然係香港最年輕登上視后寶座嘅紀錄保持者。另外，隨着早前佢喺內地真人騷《乘風2023》大玩回憶殺，經典重現《洛神》「甄宓」一角，更係勾起唔少網友嘅集體回憶。

徐㴓喬Asha

ViuTV熱播劇《大叔的愛》中，飾演「田田」Edan（呂爵安）閨蜜嘅「梓芊」，成功入屋嘅徐㴓喬Asha，雖然喺香港出世並住喺元朗錦田，操流利嘅廣東話，不過爸爸則係一位道地嘅英國人；媽媽則係英菲混血兒。

唐詩詠

效力無綫近20年嘅視后唐詩詠，自去年約滿離巢後生活過得相當寫意舒適，而出道多年嘅佢，雖然樣靚身材正，不過就因為鼻樑「天生高挺」被傳整容，直至近年喺一次家庭聚會上，先知原來嫲嫲係荷蘭同印尼混血兒，連佢自己都忍唔住驚嘆自己係八分一嘅混血兒，認真搞笑！

宋宛穎Sabrina Mendes

來自「選美世家」嘅2021年港姐冠軍宋宛穎，中、葡混血嘅佢唔止樣靚身材正，連媽咪都係文寶雪都係選美亞軍出身，參選時亦因相似嘅單親家庭背景等，畀網友封為「嫩版李嘉欣」。

郭羨妮

選美出身嘅郭羨妮係1999年度香港小姐冠軍及2000年度國際華裔小姐冠軍，樣靚身材正嘅佢，同時仲係中英混血兒，而出道多年拍過唔少劇嘅佢，更以古裝仙女形象奠定咗「古裝界女神」嘅地位，至今都仲有唔少網友會翻睇回味。

羅蘭

88歲老戲骨羅蘭，2000年奪得香港電影金像獎最佳女主角嘅佢，唔止演技無得彈，爸爸係中印混血兒嘅佢，後生時更係靚到嘩嘩聲！