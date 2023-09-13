防止司機超速　法國小鎮狂野道路標線

為了道路安全，政府多年來推出不少交通的宣傳規劃，相信大家都有聽過經典廣告標語「馬路如虎口，交通規則要遵守」。而位於法國的小鎮盧瓦爾-歐蒂永市（Loire-Authion）卻出現視覺干擾性的特殊標線，讓許多司機大感迷惑。市長表示，設計這種標線因為想讓司機更專注於駕駛路線，從而降低交通事故機率。但見過這條道路標線的網民卻認為，反而會讓司機眼花繚亂造成事故。

這條最新的交叉路口標線，不同線條呈現出扭曲、交織的狀態，有人表示看久了甚至會有作嘔的感覺。市長解釋道市內有3條主要道路，其中2條交叉路限速為30公里/小時，但不少司機卻經常以50公里/小時以上的速度駛過，容易造成交通事故，因此設置了特殊標線，目的是為了讓駕駛員減速。大部分人卻認為，這些路線的確會讓人減速，但卻有更大的迷惑性，讓司機手忙腳亂反而更加危險。

另外，Miffy的家鄉，荷蘭烏得勒支市De Bijenkorf Utrecht百貨前，設置了可愛的Miffy交通燈。此舉讓道路使用者更留意路燈的變換，降低行人因闖紅燈而造成事故的發生機率。與此同時，紅綠燈前一條條的斑馬線也被設計成彩虹色調，彩虹斑馬線與Miffy紅綠燈成為馬路上一道亮麗的風景線。