羅志祥忙到冇影！「細妹」朱碧石求神問卜搵哥哥

台灣歌手羅志祥向來鍾意整蠱做怪，而最經典嘅莫過於佢女裝造型嘅「朱碧石」，笠上假髮着紅裙嘅佢更憑姣到出汁嘅嫵媚姿態，闖出名堂。而日前，「朱碧石」更獲邀同桃園市政府觀光旅遊局合作，擔任「桃園水晶晶大使」，對此朱碧石亦表示：「除了榮幸、開心之外，透過這次拍攝也去了很多過去在桃園從未造訪的景點。」而經過一輪實地走訪後，朱碧石對於台灣北部竟然有如此多自然美景及景點，亦感到相當驚艷，仲建議大家放假時可以去體驗台北冇嘅寂靜同悠閒。

繼2022年推出洗腦神曲《買冬瓜》後，今年趁勢推出《水晶晶》嘅朱碧石，喺泰國人氣高企之餘，連台灣嘅桃園市旅遊局都忍唔住趁熱度，搵朱碧石擔任「桃園水晶晶大使」，而朱碧石亦表示：「除了工作時常往返桃園機場，我也有很多親朋好友在桃園，所以這個角色給了我很大的熟悉與親切感。」

今次朱碧石為當地旅遊局拍攝嘅宣傳短片，短短一日內就走訪咗大溪老街、大溪普仁堂、大溪橋、華泰名品城等景點，而劇情亦講述從桃園機場出關嘅朱碧石，被過度熱情嘅粉絲嚇親，驚到慌不擇路之餘，仲搵唔到嚟接機嘅哥哥羅志祥，期間可憐嘅朱碧石更走遍桃園大街小巷搵哥哥，甚至去埋廟內求神問卜，而沿途仲要畀一班狂熱粉絲追住跑，望住朱碧石着住件招牌紅色連身裙兼皮鞋跑嚟號去，認真狼狽又好笑！而問到哥哥羅志祥嘅近況，朱碧石亦透露道：「最近哥哥比我忙多了，都在準備演唱會，一有時間就練舞、練唱，根本沒有時間理我。」另外，朱碧石更表示自己會準備更多EP及活動規劃，希望歌迷可以好好期待！