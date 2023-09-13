送抱冧粉絲！丁海寅香港見面會大玩軍服誘惑

韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《雪降花》的男星丁海寅，昨晚（12日）假九龍灣國際展貿中心舉行慶祝出道10周年的《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會。

見面會在晚上8時開始，丁海寅以韓劇《D.P：逃兵追緝令》的主題曲《Crazy》揭開序幕，之後他用廣東話跟香港粉絲打招呼：「大家好，我係丁海寅，最近點呀？好開心見到大家！」他指上次來港開見面會是2018年，一直好想念大家，但因為疫情關係而沒辦法來，現在終於有機會來港見粉絲，而早前他在韓國看新聞知道香港受颱風吹襲，他亦很擔心在香港的粉絲，希望大家都平安。

他之後跟粉絲分享在拍攝《雪降花》及《D.P：逃兵追緝令》的照片，又公開他日前在中環摩天輪的自拍片，並透露到港後去了半山扶手電梯：「2018年來香港時只舉行了見面會，沒有機會去玩，今次可以去觀光，好幸福。」他又賣關子說今次獲邀在香港拍攝旅遊影片，叫粉絲多多期待。他又將有他親筆簽名的綁帶和紙飛機道具拋到台下送給粉絲，並應要求穿上軍服給大家影相，惹來粉絲尖叫，他即笑道：「原來大家真的好喜歡我的軍人角色。」

而粉絲在見面會開始前預先選出最喜愛的8部劇集，他與孫藝珍合演的《經常請吃飯的漂亮姐姐》以大熱姿態稱冠，《春夜》和《雪降花》則分別排第2及第3位，他表示亦很喜歡《經常請吃飯的漂亮姐姐》：「我現在也覺得很好看，雖然兩位主角相戀的過程並不容易，但結局還是很開心的。」因《雪降花》是悲劇收場，他坦言不忍心再看，希望下次的作品是大團圓結局，讓大家也可以開心地重溫。

他之後大玩遊戲，完成打高爾夫球和釣魚仔的任務，並戴上可愛頭飾給粉絲影相，送上電視劇主題曲專輯、簽名及他最愛的帽子等給幸運粉絲，又讀出粉絲寫給他的信，他更親民地逐一跟上台的粉絲自拍及送抱。而在拍攝大合照時，螢幕播放粉絲準備的打氣影片，令丁海寅感動得眼濕濕，最後他為粉絲送上《I Choose To Love You》一曲，並用廣東話說：「多謝大家，小心啲返屋企，我愛你哋。」又叮囑粉絲：「比起更喜歡我，大家要愛自己多一些，這樣我們才能健康地繼續見面，我會努力拍更多作品，帶給大家快樂，我愛你們，下次見！」