VMA得獎名單！Taylor Swift連奪4獎成大贏家

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）於香港時間今晨在美國新澤西舉行，一眾名人紅星均有出席。共獲11個獎項最多提名的美國流行天后Taylor Swift，結果不負眾望，由頭帶到尾一口氣連奪4獎包括兩個大獎-年度音樂錄影帶及年度歌曲而成為全晚VMA的大贏家！

Taylor除了憑歌曲《Anti-Hero》獲兩個大獎之外，她亦獲最佳指導及最佳流行歌手。當她獲年度音樂錄影帶時，全場觀眾站立拍掌。她上台領獎直言由於個獎是由粉絲投票選出所以對她意義重大。

其他獎項方面，韓國人氣女團BLACK PINK繼去年獲「最佳元宇宙表演」後，今年捲土重來獲4獎提名，結果她們勇奪年度組合一獎，不過她們均未有出席親自領獎。而韓國男團Stray Kids就獲最佳K-Pop歌手，而另一支韓國男團Tomorrow X Together就憑住歌曲《Sugar Rush Ride》今年4月的現場演出而勇奪年度推介演出。

【VMA部份得獎名單】

年度音樂錄影帶：Taylor Swift《Anti-Hero》

年度歌曲：Taylor Swift《Anti-Hero》

年度組合： BLACK PINK

年度推介演出：Tomorrow X Together《Sugar Rush Ride》

年度夏日之歌：Jung Kook ft. Latto 《Seven》

最佳新人：Ice Spice

最佳合作：Karol G, Shakira 《TQG》

最佳流行歌手：Taylor Swift《Anti-Hero》

最佳Hip-Hop歌手：Nicki Minaj 《Super Freaky Girl》

最佳搖滾歌手：Måneskin《THE LONELIEST》

最佳拉丁歌手：Anitta《Funk Rave》

最佳R&B歌手：SZA《Shirt》

最佳K-Pop歌手：Stray Kids 《S-Class》

最佳非洲節拍：Rema & Selena Gomez 《Calm Down》

最佳指導：Taylor Swift《Anti-Hero》

慈善音樂錄影帶：Dove Cameron 《Breakfast》

先鋒獎：Shakira

全球偶像獎：Diddy