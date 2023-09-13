林子祥內地巡演開鑼　又唱又跳完全零疲態

殿堂級歌手林子祥（Lam）的《五十堅 五十周年巡迴演唱會》日前在廣州正式展開，12000人全場爆滿，Lam是70年代第一批在內地開個唱的歌手，他首個內地演唱會同樣在廣州舉行，所以今次巡演選廣州為首站。甫開場看到前來的觀眾都很年輕，75歲的他笑言自己只是50歲：「我從一歲開始唱歌，唱到今年剛剛50歲，到底你哋知唔知我係邊個？有冇聽過我嘅歌？我唱歌時你哋全部都應該未出世喎。」但觀眾竟然首首歌都認識，全晚跟他大合唱，唱到第三首歌《分分鐘需要你》 及《數字人生》時，他被全場觀眾大合唱感動落淚。

節目來到最後，他選唱了少有公開演出的一首歌《小蘋果》，這是他幾年前的作品，首歌當時是寫給兒子林德信的，歌詞盡表慈父愛子之情，他感觸説：「我70幾歲咩都經歷過，又求婚又生仔，多謝你哋陪伴咗我50年，你哋個個都變哂我仔女、孫仔孫女，送上一首歌祝你哋將來都開開心心。」然後再次忍不住淚水，再度落淚。Encore時Lam笑説：「以下送上一首嘅歌畀你哋，如果有一日我唱唔到呢首歌，我應該都唔唱嘞。」音樂隨即響起《十分十二吋》，觀眾紛紛興奮起舞。現場人人讚歎他真的是YYDS（永遠的神）實力無人匹敵，已經75，整個演唱會一口氣唱足28首歌，又唱又跳完全沒有疲態。

太太葉蒨文今次也有全程陪伴，雖然沒有上台演出，但她作為這次演唱會總監，所有演唱會的大小事情都照顧到，她更親自跟舞蹈員排舞，出心出力。台下觀眾大叫太太葉蒨文名字時，阿Lam便清唱了一段《選擇》滿足了觀眾。