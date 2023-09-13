【簡潔生活學】完美主義者適合做收納師？

自從創辦收納服務公司，除了替客人上門整理，也會舉辦不同的講座，希望讓更多人認識收納的好處。這幾年間，發現漸見成效，因為不斷有讀者或網友私訊我們，除了詢問一些收納知識，也有想知怎樣入行、做收納師的條件，我也想趁機分享一下。

最近有位網友私訊，說她喜愛整理、斷捨離，但卻有「強迫症」及是個完美主義者，這種特質是否適合做收納師呢？

首先，如果你喜歡你的工作，自然會做得好，因為肯花時間精神及不怕辛苦，就像開餐廳做廚師一樣，因為喜歡煮食，才會尋找好食材及不斷鑽研菜式。同樣道理，喜愛整理當然是一個很好條件，但只有這個優點是不夠的，也要具備相關知識及考取認可資格。另外，任何工作都有辛苦一面，例如廚師要經常站立，不怕悶熱及刀傷燙傷等，做收納師也要面對污糟雜亂的環境及體力勞動等等。

至於有「強迫症」這種特質，就要視乎嚴重程度，因為收納師是為客戶服務，指導及協助他人整理收拾家居，除了提供收納方法，更加需要理解客戶的生活習慣及需要，不能貿貿然強加一套方法於別人身上。例如：你喜歡統一，全家物品都是白色，但客戶愛七彩繽紛的顏色，總不能叫客戶全部換掉；又或者你只限有3對鞋，而客戶鞋櫃有30對，也不能要求對方僅留下3對。收納師是需要為客戶切想，提供適合他們的方法，不能強迫。當然能夠考取專業收納師資格，不太會出現以上情況。

別人常以為做收納師只是清理及分類物品，但更重要是跟客戶好好溝通，因為未必每次都能成功做到斷捨離，若抱持「完美主義」心態，當現實與期望落空，便容易有挫敗感。所以，要成為一個專業收納師，不能過於執着，要有耐性及同理心，以客戶的心情及情況為首要考量。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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