Anson Lo親解P圖真相　唔敢介入「姜登」粉絲大戰

MIRROR 教主盧瀚霆（Anson Lo)預告出席觀塘apm飲品活動，大清早吸引逾500粉絲撐場，哨子聲和歡呼聲此起彼落，場面墟冚。Anson Lo於早上11時20分現身，穿上黃色冷衫，跟粉絲玩遊戲。他透露工作近況，新劇《社內相親》經已煞科，其第二部電影《釀魂》反應不俗，感到開心，下月中將推出新歌。他表示每天工作後回家後會繼續做「功課」，需要經常保持刺激感和衝擊感。今晚凌晨他便要為新歌拍MV，透露每次拍快歌都至少拍30小時，今晚因為要轉場景及換造型，可能需時更耐。活動期間發生小插曲，他受到烏蠅偷襲，拍照時又打了3次噴嚏，場面搞笑。

Anson Lo笑言入行以來第一次遇到這兩件尷尬事，笑稱可能本身性格太Sweet，及拿着蜂蜜飲品而受烏蠅注意；打噴嚏因本身有鼻敏感，人多及環境翳焗就會發生，自嘲說：「我嘅秘技係打乞嗤無聲，忍到冇嘢噴出來，可以谷番入去，冇人做到，神奇talent。」

其有份主演的電影《釀魂》入圍第21屆《拉文納夢魘電影節》3個獎項，他表示昨日收到花姐告知感到高興，表示作為演員好用心拍攝，代入角色拍攝這個多月好抑鬱，回想起來也覺辛苦，有得提名是認可。電影不單止演員，也是工作團隊的功勞，但問到有冇信心獲獎？他說：「唔太有，唔會話有信心，始終自己係電影初哥。」他說最開心不單止神徒喜歡，連不大喜歡他的人都有留言讚他演得不錯，對建設性的評語，感意料之外。

提到近日網民發現其社交網照P圖過於重手，背景牆身直線變曲線而露饀，他表示無論工作或私人的帳號，都有工作人員為他甫相，自己不會P圖：「嗰張相係花姐傳畀我，以為係官方照，就傳咗出去，改唔番，覺得好奇怪，會同花姐傾番。（下次輕手啲？）等工作人員Judge。」

另外，《MIRROR. WE.ARE LIVE CONCERT 2022》補場將在2024年1月中舉行，演唱會前MIRROR 12子將於月尾分兩批成員飛到澳洲、新西蘭拍攝團綜作宣傳，Anson Lo知道公司未來有很多綜藝節目安排，12子很久未有一齊長時䦔工作，表示期待，但詳情未知：「對上一次是幾個月前拍《MIRROR+》，只拍咗幾集。（擔心12子一齊再爆是非？）嗌交是非？唔覺得係一個是非，人與人之間就有認同和唔認同，唔值得討論啱定唔啱。」對於近日姜濤和Edan的粉絲爆罵戰，Anson Lo亦有留意新聞，認為自己不適宜做和事老：「5年兄弟情私下好熟，大家唔使擔心，友誼唔會受到傷害，都大個仔。（出埠拍嘢助加深了解？）絕對係，關係更穩固，知大家生活習性。」他指自己作為局外人，對事情不太了解，不知事件來龍去脈，問會否覺得嗌交後感情會更加好？他表示：「要問番佢哋，我係局外人。」