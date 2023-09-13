楊祐寧獲愛妻支持　拍親密戲不會減低尺度

台灣藝人楊祐寧和妻子王詠穎（Melinda）今日在香港出席保養品牌在香港的發佈會。祐寧透露他們夫妻都非常注重皮膚保養，並且他們的皮膚狀況也不錯。Melinda經常提醒祐寧外出時要防曬，回家後要清潔臉部並保持皮膚水潤。

談到他們的愛情故事，祐寧笑著表示：「在香港地鐵站看到我的海報後，她就愛上我了。」他們是十多年前在台灣拍攝服裝廣告時相識的。當時祐寧問Melinda是否看過他的作品，Melinda表示自己沒有看過，但記得在銅鑼灣看到他的廣告。被問及夫妻生活中的情趣，祐寧提到他非常擅長烹飪，並在妻子懷孕期間給她按摩腳部。

最近，楊祐寧還將出演一部名為《今晚一起為愛鼓掌》的電視劇。有傳劇集中有許多親密鏡頭，問及Melinda是否介意，祐寧回答說：「會事先跟太太交代清楚劇情細節，太太亦表示支持的，因為依部劇都係講關於婚姻問題（點樣去拿捏尺度？）好難去講，主要都係睇劇情需要同發展，唔會刻意去減低尺度。」他強調Melinda探班拍戲只是來支持他工作，絕不是在監視，楊佑寧亦指支持太太不收酬勞

楊祐寧繼上次來港已經是去年，他表示希望下個月有時間帶兩個女兒來港遊玩：「我們現在依然居住係台灣，暫時唔考慮喺香港定居，因為女兒係嗰邊返學，而且我亦有家人喺台灣。」