姜濤羞認銀幕初吻有漱口　粉絲逼爆西門町變「姜濤町」

集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》正在上映，上周在西門國賓大戲院舉辦全球首映，所有演員首度齊聚，吸引近千粉絲前往，尤其是人氣王姜濤，直接把西門町變「姜濤町」。之後接連兩日，姜濤繼續去到各個戲院與粉絲見面，每一場都有大批粉絲迎接，還因爲粉絲太多導致他寸步難行，最後需要大家協助開路先能離開。因爲現場有不少香港粉絲，座談環節姜濤化身口譯員，幫忙翻譯提問讓其他人回答。

當被問到拍攝最困難的地方，導演俞聖儀就坦言找資金最困難。而姜濤就表示追夢總有挫折，要看對夢想有多執著，他說：「我曾聽過一句話，當你對成功的渴望像呼吸一樣強烈，就不會放棄，希望大家堅持下去！」獲得熱烈掌聲。

談到電影選角，導演俞聖儀認為「演員氣質很重要」，回憶當初只透過視訊和姜濤聊了5分鐘，就感受到其魅力：「他有個天真有夢想的樣子，很真誠，非常適合Jack（姜濤）！」姜濤謙虛表示演戲經驗不多，還有很多進步空間，「我覺得演戲和唱歌道理一樣，要用很放鬆狀態去做才能做得好，未來會繼續嘗試下去。」

電影中姜濤和李嘉文有親密對手戲，有粉絲好奇銀幕初吻感覺如何？姜濤害羞道：「很緊張，畢竟第一次嘗試，有漱口，也有老師在旁邊指導。」李嘉文趕緊接話：「我們真的很專業，有請親密戲指導來現場，很清楚每個動作要怎麼做，拍一次就過了！」