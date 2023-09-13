《造星IV》Alice傳又做小三　疑介入Phoebus@P1X3L戀情

P1X3L成員吳啟洋（Pheobus）2019年憑《全民造星II》一夜成名，同時令歌手女友張天穎曝光，惟近日有消息指Pheobus背拍拖5年嘅Jaime偷食，暗撻《造星IV》嘅許寶恆（Alice）。Phoebus今年偕同P1X3L到台灣拍攝節目《P1X3L 5G上台計劃》，同行仲有葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）及鍾卓穎（Ash）等人，有指Alice非常進擊，於台灣狂黐Phoebus，明知男方有正印都投懷送抱，而Phoebus亦非常受落，令隊友同工作人員都一度以為佢已同Jaime分手。

有指Jaime亦認識Alice，2人都有互相關注社交網，之前Alice與Pheobus拍片跳舞，Jaime都有畀Like，對偷食一事並不知情。有傳Pheobus於台灣工作期間，即使Jaime一度身體不適入院都漠不關心，甚至有工作人員睇唔過眼報料，Jaime都選擇相信男友，惟Pheobus返港後態度大變，乘機提出分手，結束5年情。Jaime及後嬲爆取消關注Pheobus及Alice，但另外兩位事主卻至今仍繼續關注Jaime，受情傷嘅Jaime亦曾發文：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷……無論是拍攝、錄音或表演，都好像置身於另外一個世界中，令我暫時忘記自己的痛楚，甚至重新明白了被人珍惜、重視的感覺。」明顯有弦外之音。

其實Alice早被指係「小三慣犯」，有傳佢當年參加《造星IV》時，曾介入MIRROR成員柳應廷（Jer）與女友Kelly的5年情，最終Jer亦分手收場。