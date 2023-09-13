龍婷衣錦還MK　麥花臣騷宣布加場

《中年好聲音》唱將龍婷下月於旺角麥花臣球場舉行慈善演唱會Part 2，今日（13日）於尖沙咀商場開記者會，吸引大批粉絲到場支持。門票明天才開賣，但記者會上已宣布加開1場，而各贊助商更向龍婷送上禮物打氣，當中包括40年陳皮及珍珠頸鏈，令她大感窩心。

談到一連兩場演出，龍婷笑說：「仲未開始綵排，通常我都係20日之前嘅。（今次有乜賣點？）開四面台，每位觀眾都可以睇得好清楚，同埋兩晚嘅歌單都唔同，最好睇晒兩場。」她又表示自己當初於旺角街頭表演今次能返回「發迹地」相當感觸：「我喺旺角街頭唱咗足足1年，當時落雨打風只要粉絲唔離開，我都會繼續唱落去，今次返去就有正式嘅場地、歎住冷氣咁開演唱會，總之多謝大家咁多年嘅支持。」

談到《中年好聲音2》已推出，她表示自己亦有追看：「用一個享受嘅角度去睇，佢哋都唱得好好，同埋我都有兩位街頭表演時候認識嘅朋友，包括Andy及冰冰參賽。（諗番起舊年自己參賽？）有啲嘢好似一眼過千年咁。我祝福每位參賽者，能夠追夢同享受舞台都係開心嘅事，其實入到100強個個都好好，只要做番自己，唔好失準就冇問題。」