關智斌獲七仙羽指點迷津　教佢守株等死雞樓市發大圍

男星關智斌（Kenny）的網上頻道節目《斌菲特訓班》上集請來七仙羽（七師傅）任嘉賓，除了獲賜飲「黃金洗腳水」，更獲指點迷津要做中女生意。昨晚（12日）上架一集，Kenny除了請教七師傅樓市、股市等走勢，更乘機自肥「預測」來年運程。

Kenny問到七師傅對樓市睇法，對方卻說她經常坐在廳中，望向窗外等鷹的出現、觀察牠們的生活習慣，聽得他一頭霧水：「點解你想知鷹嘅生活習慣？」七師傅驚訝反問：「You don't know？oh！Come on！」接着便解說：「佢好清晰要食魚，飛落海叼咗條魚就飛走啦。」Kenny恍然大悟：「我明啦！代表我要留意新聞，知道樓市習慣、啲人買樓心理，當有機會時，我就好似隻鷹咁將條魚食咗。」七師傅表示安慰：「Exactly！唔係好多人明白我講嘅嘢，Only you！」又謂「守株等死雞」：「萬一有人移民好急要賣樓，隻『死雞』就出嚟啦，我哋要有耐性等。」

Kenny獲七師傅贈言他的運程不錯，表示要點條黑路Kenny行：「因為你個樣靚，你有五百世嘅修行，個福報已經好大。你一條路要行到黑為止，黑完之後就係光明，黎明前就係最黑暗。我陣間指條光明大路畀你，陣間你除晒，喺出面行一條路，呢條路你愈行就愈富！」聽到要「除晒」，Kenny愕然，原來只是除晒鞋襪到大屋後的花園草地上行，吸收靈氣。但他踩到好多石頭：「好似行緊石春路咁呀，哈哈。」七師傅自爆：「平時我着住對鞋踩到中間先除鞋㗎，呢啲就係經驗啦，唔好吓吓都相信別人。」他笑指師傅設計來陷害他，但他學到嘢。