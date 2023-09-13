蔡思貝貼身潛水衣玩轉科莫湖　自爆最想試裸泳

無綫視后蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》最後一集中，將會帶大家暢遊「水都」威尼斯，感受當地獨特的歷史氣息及文化，先後去了甚有歷史的魚市場；設有貢多拉及浴缸擺設、自稱全世界最靚的書店，及1720年已開幕的全世界最古老Cafe等。思貝除親身踏足嘆息橋，感受威尼斯歷代囚犯由法院步入監牢前的最後感受外，又特意戴上威尼斯傳統面具、穿上人手一針一線縫出來的宮庭服暢遊水都。

思貝在導師指導下、手繪了華麗面具，配以米白色宮庭服，仙氣十足。坐在貢多拉上的她、所到之處均引來歡呼及圍觀，思貝說：「我做咗景點，個個見到我都係咁影。」心情大靚的她更搞笑公開擇偶：「各位單身、孝順、專一、幽默、風趣、強健，可以打電話畀我，我已經準備好喇！」

身為「跑步強人」的思貝去到意大利阿爾卑斯山的科莫湖，更興緻大發暢玩水上運動，換上貼身潛水衣的她，大晒長腿、弗爆身型及水上英姿，有運動底的她很快便上手，並大膽地放開手繩自由地在水上滑行。談到滑水感受，思貝笑言要趁早：「一定要有太陽嘅時候落水，否則好似我依家咁凍到收唔到科。」面對超靚海灘，思貝又自爆很想嘗試裸泳：「成日好想試吓咩都唔着去游一次水。」