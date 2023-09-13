INFINITE相隔7年合體開騷　兩度Encore唱足3粒鐘

韓團INFINITE相隔7年終於6人合體回歸，近日一連兩天假澳門舉行亞洲巡迴演唱會，勁歌熱舞超過3小時共演繹27首歌曲。6子身穿黑色閃石西裝型爆登場，先後演繹《BTD (Before The Dawn)》及《追擊者》等曲，再以普通話自我介紹，表示今次亞巡是第一個6人完全體的演唱會，之後全體換上白色絲質長袖裇衫及黑色皮褲，一連唱出《Bad》、《Last Romeo》和《I Hate》的搖滾版本，令現場熱血沸騰！成員不時走到舞台兩邊跟觀眾近距離打招呼，兼大派心心。

唱畢最後一首歌後，全場隨即高呼「再次回來吧」，6子重返舞台Encore了三首歌曲。眾人除了逐一感謝粉絲，成鍾更自爆早上在酒店回想起這次巡唱的回憶，流下了幸福的淚，東雨則大讚粉絲送來的月餅非常好吃。聖圭約定會以更帥氣的舞台和專輯回來，優賢、L及成烈亦分別以普通話對粉絲表白「我愛你」，又承諾會成為令大家驕傲的INFINITE。由於Encore退場後再次聽到粉絲的熱情呼喚，6子於是再度登場進行第二次Encore，多唱了3首歌，令全場粉絲盡興而返。