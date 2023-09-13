周揚青生日P咪咪再加碼　阿嬌低調唔敢搶風頭

內地網紅周揚青自從與台灣舞王羅志祥分手後，一直活出自我，不時會在社交網上與粉絲分享生活日常，繼早前大方分享到馬爾代夫旅行美照後，她昨日（12日）35歲生日，大晒派對靚相，並配文：「總結：這一歲沒白長，給自己最好的禮物完成了兩次自我突破。」身材向來傲人的她身穿銀色鑽石閃閃低胸晚裝，深長事業線再加長，大玩公主風，氣質高貴自帶BGM，不少粉絲大讚她的造型如同真實公主一樣，指她：「看得出她是公主，撲面而來的自信和鬆弛美，狀態太好了。」、「小豬走寶了！」

而周揚青亦在社交網曬出一系列生日Party的靚相，並寫道：「耶耶耶，謝謝大家！」壽星女當日盛裝打扮，身穿Deep V連身短裙的她，大晒傲人身材，化上精緻妝容的她，明艷照人！周揚青更邀請了不少好友出席Party，當然少不了好姊妹鍾欣潼（阿嬌），兩人頭貼頭合照，可見姊妹之間的好感情，而阿嬌亦打扮低調，完全不會搶去壽星女的風頭，但依然難掩出眾美貌！

現場以大量氣球及鮮花布置，十分夢幻，周揚青雙手合十對着蛋糕許願，又大擺Pose影相，大騷傲人上圍及纖腰長腿，凹凸有致的身材完全不輸圈中女星！而門口的告示牌就寫上「濛濛公主Birthday Party」，可見即使周揚青已經35歲，但依然是眾人心目中的小公主，備受寵愛！