夏目美沙子　童顏長腿誘惑

夏目美沙子擁有一副童顏又清純可愛，散發出初戀感覺。（互聯網）

相信好多男人都喜愛可愛美少女，而喺日本寫真界就好多童顏寫真妹，好似今日同大家見面嘅夏目美沙子就係其中之一，佢唔單止笑容甜美可人，充滿萌味，仲有一對長腿夠晒煞食！

氣質清純

家陣愈來愈少見啲純情女仔，好多都打扮花俏，特別係染埋頭髮，唔係話對染髮帶有歧視，但係好多男士都特別鍾意亦特別懷念，以前在學時期所認識過同傾慕過嘅長黑髮女仔，如果大家有咁嘅諗法，夏目美沙子絕對能夠令大家緬懷到當年所感受到嘅清純感覺。

今年24歲嘅美沙子樣子可愛且充滿萌味，加埋留有一把又長又烏黑嘅秀髮，更令其純情感覺大大提升！而呢位美少女身材仲夠晒吸引，一來肌膚白滑無瑕，二來心口對C奶大小適中，三來屁股又圓又結實，加埋一對長腿真係相當養眼，如果條腰可以幼番返少少就更完美喇！

追趕目標

美沙子今年至正式投身寫真界，出道以來成績都唔錯，喺今年6月推出第一隻寫真DVD之後，轉個頭又獲得出版商賞識，搵佢拍攝第二隻DVD，將會喺9月尾推出，睇嚟呢位黑髮美少女吸引力相當強勁呀！

喺成為寫真女優之前，佢已經以模特兒身份現身攝影會活動，家陣佢亦繼續同唔少攝影會團體合作，如果有朝一日大家飛到去日本旅行，又能夠抽時間參加攝影會的話，應該唔難同美沙子真人見面。對於未來嘅發展，佢抱有相當大期望，因為阿妹一直都相當鍾意人氣寫真女優清水藍里，加入寫真界亦係因為想好似佢一樣咁受歡迎，所以美沙子話會努力咁增加個人魅力喎！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：34C-23-34

夏目美沙子最近密密為不同攝影活動演出，之後就會將部分寫真照上載到社交網同大家分享，想睇就Click入去慢慢欣賞啦！