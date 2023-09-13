MIRROR成員變工作紙題目　Edan慘成「通緝犯」

人氣男團MIRROR紅透半邊天，已浸透社會上不同階層，昨日（12日）有網民以「咩學校出啲咁嘅功課？」開post，貼出一分疑似是中學有關「二叉式檢索表」的工作紙。不過，上面並非透過動物、或其他物件作為檢索，竟然出現了MIRROR其中的五位成員，分別是楊樂文（Lokman）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及江𤒹生（Anson Kong）。

功課題目大概叫學生以生物學上用來鑑別動植物的常用工具Dichotomous key（二叉式檢索表），將五位成員以照片中的服飾，製成二叉式檢索表。不過網民似乎唔BUY呢套教學方式，並鬧爆出題的人員：「以為自己好跟得上潮流，搞下呢啲無聊嘢以為自己好有創意，我寧願你正正經經教書好過。」另外，亦有網民質疑題目有問題，指二叉式檢索表不應以服飾製作二叉式檢索表。亦有網民批評題文的英文是中式文法外，還笑說題目的表達方式奇怪。加上該功課是以黑白印刷，MIRROR五子的照片亦顯得有點奇怪，甚至有人笑說：「Print黑白嗰度Edan Lui嗰張成個通輯犯咁樣。」