火辣D奶泰妹　脹卜卜冇煩惱

有人話性感女網紅其中一個必要條件，就係要擁有前凸後趷嘅身材，尤其係一對巨乳唔少得。若然係咁的話，嚟自泰國嘅Nipaporn Lertnitiwattana就絕對係天生食呢行飯喇！

模特兒出身

巨乳固然吸睛養眼，令人精神一振，但係有唔少大波妹卻勁呻，巨乳令佢哋喺生活上帶嚟唔少煩惱，例如着恤衫好容易爆鈕扣走光、跑步時心口同背脊都好大負擔、因波大遮住視線落樓梯時容易踩空跌倒等。不過對出生於泰國曼谷嘅人氣性感網紅兼火辣模特兒Nipaporn Lertnitiwattana嚟講，呢啲根本係幸福嘅煩惱，雖然佢認同巨乳帶嚟生活上好多嘅不便，但係亦為佢帶嚟唔少吸金機會，令荷包同巨乳一樣脹卜卜呀！

事實上，早喺2016年佢便開始從事模特兒工作，並憑住激凸上圍而備受注目，令人氣急升，而佢亦食住個勢拍攝性感度相當高嘅寫真，展露心口一對巨乳畀胸奴迷欣賞。

夜場獻技

喺模特兒界走紅之後，佢亦開始經營社交帳號進軍網紅界，除咗分享生活點滴，更派發更性感火辣嘅福利相，成功吸納唔少粉絲，令人氣再度攀升。不過，大家咪以為佢只係一位性感模特兒兼網紅，其實佢仲有另一個身份，就係魅力十足嘅夜場DJ。

佢以藝名「Triple Bee」經常喺夜場表演，佢亦偶爾喺社交帳號上分享打碟技巧，唔睇由自可，一睇之下發現佢嘅打碟技術相當高，果然係位資歷十足嘅DJ。但隨住佢嘅性感寫真愈嚟愈受到歡迎，近年佢雖然減少咗夜場演出，但寫真尺度卻係愈嚟愈大，近年更開設埋OnlyFans帳號，為會員提供火辣度爆燈嘅寫真，睇頭真係十足㗎！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：160cm

三圍：34D-23-34

究竟Nipaporn Lertnitiwattana喺OnlyFans上，為會員獻上嘅寫真尺度有幾大？其實佢偶爾都會將呢啲寫真相，分享到佢嘅社交帳號相，等網民能一飽眼福！