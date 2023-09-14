【是日通勝】

農曆七月三十

癸卯年 辛酉月 乙亥日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：動土、出行、立約

忌：取魚、嫁娶、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、24、27

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人羨慕。

金牛座：安守本分，不越俎代庖，保持低調免惹禍。

雙子座：別奢求外人配合，關鍵時刻需自己幫自己。

巨蟹座：遇強愈強，處變不驚，面對複雜問題也不怕。

獅子座：有遇人不淑的情況，擇偶不可以只看外表。

處女座：好好錫住靈魂之窗，勿長時間玩手提電話。

天秤座：職場上遇到難纏的人，有撐不下去的感覺。

天蠍座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

人馬座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：凡事從理性角度思考，生活才可漸入佳境。

水瓶座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

雙魚座：待人接物不可太自私，以免令身邊人反感。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）蛇 遇小人

鼠：工作表現受認可，付出與收入成正比。

牛：講多錯多！務必慎言，以免自討苦吃。

虎：人逢喜事精神爽，身邊人願意親近你。

兔：貴人支持，工作順利，容易心想事成。

龍：已婚者要自律，拈花惹草會惹上麻煩。

蛇：是日沖煞，思考力下降，要提防小人。

馬：被瑣事纏擾，頭痛不已，心情差到極。

羊：精明能幹，處理大小問題均游刃有餘。

猴：金錢運差，須小心理財，控制購物欲。

雞：偏財旺，手氣好，還有機會收到禮物。

狗：愛情運上升，獲伴侶呵護，甜在心頭。

豬：表達力欠佳，工作受拖累，困難重重。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

生肖與星座

十二生肖和十二星座是兩種不同的系統，但它們之間存在着一些關係。

首先，十二生肖和十二星座都是根據對天文現象的觀察而得來。十二生肖是中國傳統文化中的占星系統，根據動物的特徵來描述人們的性格和命運。十二星座則屬於西方占星學系統，以太陽進入黃道的不同區域來劃分，並作為人們性格和命運的指標。

其次，十二生肖和十二星座都有着明顯的特徵。十二生肖中的每個動物都代表着不同的性格和命運，而十二星座中的每個星座也有着獨特的性格和命運。例如，鼠是十二生肖中的第一個動物，代表聰明、靈活和財運，而十二星座中的雙子座也代表着聰明、機智、理性和多才多藝。

最後，十二生肖和十二星座也存在着一些交集。例如，龍和獅都是象徵權力和自信的動物，分別對應着十二生肖中的龍和十二星座中的獅子座。虎和天蠍都是代表着勇氣和力量的動物，分別對應着十二生肖中的虎和十二星座中的天蠍座。

總的來說，雖然十二生肖和十二星座來自不同的文化，但它們之間存在着一些關係，而透過對這種關係的了解，有助我們更加深入地理解和探索玄學的奧秘。