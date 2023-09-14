「半邊女」淪串星！菊梓喬坐冷板櫈呆等兩年　離巢搵出路

過氣「星夢一姐」菊梓喬遭公司冷待多時，失去靠山地位今非昔比，不但被「聲夢人氣王」炎明熹搶盡風頭，連《中年好聲音》一眾唱將的氣勢亦比她強。自知「身世」有別的她，年底合約屆滿便決心離巢，轉型當獨立歌手，另覓新天地。

無綫旗下唱片公司TVB Music Group（簡稱TMG、前身星夢娛樂），繼周柏豪、胡鴻鈞先後離巢後，據知曾是「星夢一姐」的菊梓喬（Hana）也萌去意。Hana於2017年加盟星夢，在「舊老細」何哲圖（Herman）離任前，她的歌星約被要求加簽兩年，並將於本年底正式屆滿。消息指年初無綫已跟她傾談續約事宜，但她遲遲未動筆，有指她希望鬆綁回復自由身後，成立自己的工作室重新開始。

曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續3度蟬聯「最受歡迎女歌星」的Hana，歌唱事業一度登上高峰，但自從一手將她打造成「劇集歌天后」的Herman離職後，她迅速被打入冷宮，人氣大幅滑落。失去靠山的她「一姐」地位不保，聲勢更被公司炮製的歌唱真人騷《聲夢傳奇》一班新世代歌手炎明熹、姚焯菲等蓋過，之後又被《中年好聲音》唱將狙擊，他們的工作量和曝光率無疑比Hana多幾倍，令她不是味兒，愈唱愈冇癮。

擬成立工作室

加上Hana在星夢的「身世」非常特殊，雖然她是星夢旗下歌手，但本身也是創富文化的藝人，兩邊都有經理人合約，故只算星夢半個「親生女」。所謂親疏有別，她當然不及其他「親生女」得寵，好似同公司的「宿敵」吳若希（Jinny）是無綫百分百「親生女」，既有經理人合約，也有歌手合約；而除了連詩雅只有唱片合約外，其他星夢歌手全是「親生仔女」，只得Hana是「半邊女」。

近兩年，Hana在無綫的曝光率大不如前，即使無綫自家製的音樂節目或大型綜藝騷，也甚少獲安排亮相。而她一直恨拍劇作多方面發展，無奈苦無機會，僅獲安排在劇集《逆天奇案2》客串其中兩集，雖然今年5月有機會在九展舉行個人演唱會，但她自知「身世」尷尬，雖然無綫樹大好遮蔭，但經過兩年「冷板櫈」生涯，她深感無依無靠，續約與否也經過一番掙扎。有指她寧願回復自由身，因當日她也是以獨立歌手身份四圍闖，故計劃將來成立工作室重新出發。對於有意離巢一事，Hana至今未有回覆。

孭飛台慶劇 吳若希恨爭視后

被指重奪「一姐」寶座的吳希若非常得寵，繼推出新歌《三人之境》後，現時正拍攝新劇《死有對証》，擔正的小品劇《香港人在北京》又快將面世，據知暫定下月底播放，更被視為台慶劇之一！豈非有機會做視后？她大笑說：「希望有得提名啦！我OK㗎！有得提名都好開心，我有份演出嘅另一套劇《旁觀者》今年都可能會播，都有機會提名『最佳女配角』，好彩啲可能提名『飛躍進步女藝員』添！」對於無綫擺明力捧她，她笑說：「我覺得公司需要多少少陪跑，我做陪跑專員幾好嘅，當宣布結果時，要畀啲緊張、戥人高興嘅表情，我都要練定呢啲樣。」