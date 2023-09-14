狂迷滋擾事件簿︱官恩娜遭強吻　周秀娜被話「靚X」未驚過

炎明熹嘅人形紙牌被狂迷KOL公然非禮，做出猥褻動作，變態過程令人不安，其實以往都出現過唔少瘋狂粉絲，為追星做出異於常人嘅行為，反而惹來偶像反感！

官恩娜

要數狂迷騷擾事件薄，最經典一定係官恩娜（Ella）！佢於2006年出席中秋晚會活動時，有現場觀眾獲邀上台玩遊戲，其中一名戴Cap帽黑超嘅男子離開時，走去Ella身旁，用手箍頸兼強吻近10秒，主持人及保安即時上前制止，事後Ella嚇到爆喊，直言「驚到嚟唔切反應、個腦呆咗、驚到震晒」，並決定報案處理。

鄭融

同樣公開活動出事嘅，仲有歌手鄭融，佢2009年於將軍澳商場表演完離開時，一名男子突然閃出，鄭融即時雙手護胸，但狂徒繼續施襲，魔爪強行穿過其手臂強摸胸部，嚇得鄭融當場尖叫，色狼得手後於旁邊呆站，並由保安人員捉住，交由執法人員拘捕。

周秀娜

除咗非禮、肢體侵犯外，亦有狂迷出言侮辱，以獲得偶像注意，周秀娜2009年現身旺角商場，性感上陣吸引大批宅男圍觀拍照，期間台下一名男粉絲突然粗口「問候」，大叫「你個X好X靚」，造成極大滋擾，事後周秀娜受訪回應事件，高EQ表示聽唔到有關言論：「我淨係聽到佢話我對靴好靚，我都冇着靴，我鍾意着高跟鞋，呢個世界有唔同嘅人，或者佢精神有問題，建議佢唔好出咁多街。」

關智斌

唔單止公開活動出事，有粉絲更加入侵偶像私生活，藝人關智斌（Kenny）曾自爆遭「私生飯」騷擾長達半年，由一開始有女子經常喺其社交網留下威脅性字句，並取得大量其個人資料，到後期變本加厲，不停跟蹤，最離譜係竟然殺入佢位於清水灣嘅屋苑，身穿紅衣意圖闖入大堂，令Kenny終忍無可忍，在社交網上載有關CCTV截圖，以作警戒！

陳嘉倩

被狂迷跟蹤嘅，仲有前無綫主播陳嘉倩，佢曾亮相節目大爆做主播時嘅奇遇，指試過有瘋狂粉絲等收工，凌晨12時現身送花，更提出要送佢返屋企，並死纏爛打死跟行足一段路，幸好陳嘉倩最後都順利逃脫。

周柏豪

就算唔係實體上嘅騷擾，網絡上瘋狂行徑一樣會令偶像受到影響。好似藝人周柏豪咁，就曾有女粉絲幻想自己係其女友，經常於網上留言，態度親暱，甚至有另一名女粉絲聲稱同周柏豪結婚，連喜帖都印埋，兼有着婚紗及懷孕照片，令周柏豪飽受外界誤會。