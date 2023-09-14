吳彥祖賽車場炫技　郭富城無奈「讓路」

藝人吳彥祖（Daniel）日前現身上海賽車場，參與專業賽事，引來不少粉絲圍觀，雖然成績不似預期，但他仍大呼過癮。有指大會曾計劃同時邀來郭富城作賽，唯擔心場面大混亂，最終未獲市政府「放行」。

Daniel近年迷上賽車，日前專程飛往上海，加盟賽車專業戰隊，參加「CTCC超級杯賽事」。今次Daniel空降賽車場，一如既往地萬人空巷，更有車迷跑到其身旁搭訕，用「金句」向他笑說﹕「阿祖，收手嘞。」搞到Daniel面露尷尬表情。據悉，今次大會原誠邀Daniel與郭富城（城城）同場鬥車，但市政府擔心兩大型男同時現身，會引發大混亂，故不肯「放行」，大會惟有以報名先後次序安排Daniel先作賽，城城則「讓路」轉戰下月湖南株洲站比賽，11月參加第70屆澳門格蘭披治大賽。男神世紀同場「型爆」車場的畫面頓成泡影﹗而首次參加相關賽事的Daniel相當認真，比賽前數天已抵達上海，向工作人員學習戰車操作，以及與隊員相處溝通。

過癮比排名更重要

正式比賽連辦兩天，Daniel與近百名車手一起上演標杆級職業對決，雖然最終成績唔理想，他卻大呼過癮﹕「比起美國嘅比賽更見緊張刺激，今次大家嘅水準都好高，我嘅成績冇預期中咁好，但起碼冇包尾，希望下次再有機會，梗係想表現愈嚟愈好啦。」他又明言要多謝專業戰隊的幫忙，且笑說﹕「好幾位車手都表現好好，佢哋又後生過我咁多，感激佢哋咁照顧我呢位老人家。」談到會否計劃自組車隊，他則明言「最愛」仍是拍戲，明年將會回歸香港開工。而祖籍上海的Daniel今次趁得閒，四處吃喝玩樂，並登上友人遊艇暢遊黃浦江，兩岸的美景更是令Daniel流連忘返。