裕華國貨「裕華CENTRESTAGE 2023」時裝表演及展覽

【營業資訊】裕華國貨一向以承傳和弘揚中國文化為經營理念，作為香港本土著名的企業，我們會靈活性去嘗試新事物。因而我們將首次參與由香港貿發局舉辦CENTRESTAGE（亞洲時尚焦點）2023，這個展覽是亞洲時裝品牌和時裝設計師的理想推廣和發布平台。是次展覽我們將兩個新服裝品牌LINE & CURVE及笙酷Cypherhood展示予大眾。

LINE & CURVE讓你遇見不一樣的華服和旗袍。LINE & CURVE理念以設計簡潔、時尚和充滿活力為主，讓您隨着自已的個性和心情，自由搭配。品牌會以不同元素的面料如牛仔布、印花、提花、喱士、珠片、棉質、真絲、POLYESTER等等多方面，呈現出旗袍和華服不一樣的美感和風格。

笙酷Cypherhood

「笙」是中國歷史最悠久的漢族簧管樂器，最具有中國民間色彩；「酷」是瀟灑、cool的意思。笙酷Cypherhood服裝系列就是中國傳統元素與hip-hop街頭文化的碰撞，設計大膽和新穎但不失傳統精華味道。首批Cypherhood系列服裝以中性服飾為主打，讓人隨心隨性展現個人魅力。

裕華國貨發展六十餘載，力求創新和變化，與香港名設計師攜手並肩創立新興品牌，為求打造最好最潮的產品之餘，亦不忘初心，堅守國風。