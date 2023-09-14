多元活動浪接浪　歡樂停不了

不知不覺又臨近周末，是時候諗定有甚麼好去處，雖然暑假已過，但新一輪活動又正式展開。就如今個周末就有《小忌廉》畫展與浪漫燈籠海，盡享視覺的盛宴。

【《小忌廉》畫展】

《我係小忌廉》是不少香港人的童年回憶，為紀念其誕生40周年，《美紙》特意聯同陋室五月於即日至2023年9月24日在海港城美術館舉辦「高田明美 - 魔法回憶原畫展」，畫展以香港夜景作背景，為大家帶來最新的小忌廉珍貴手稿、畫展主題限定小忌廉雕塑及版畫，以及一系列限量精品，展出共19張原畫及30多張版畫，部分作品更會作公開發售，粉絲們絕對不容錯過。除此之外，場內於9月15日至17日更有「月之色」工作坊放題，只需一張門票便可在3小時內任玩場內多個創意工作坊，名額有限，先報先得。

【「迎月」綵燈會】

月底就是中秋節，想搶先感受節日氛圍？不如到由即日至10月23日利東街特意呈獻的「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會啦，活動於林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，打造浪漫燈籠海。另於中秋節當日（9月29日）更有由LED燈製作而成的十八米長舞火龍表演，指定日子更會舉辦多項節慶活動，包括慈善手作市集、免費工作坊、音樂表演等，節目超豐富。