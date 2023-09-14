台灣#MeToo︱大牙親身飛香港報案　呼籲黑人配合調查

台灣前黑澀會成員大牙（周宜霈）早前指控11年於香港出差期間，前遭前老闆陳建州（黑人）硬闖房間性騷擾，及後黑人刑事起訴大牙索償1,000萬新台幣（約253萬港元），但後來撤告，改提起刑事妨害名譽告訴。今日（14日）再傳喚大牙出庭說明，佢庭訊後公開發文，坦言已於香港報案，呼籲陳建州配合香港警方調查。

大牙文中提到：「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裏第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裏，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！」不過佢堅強表示：「但為了我自己，以及其他和我有着相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」

由於事情發生喺香港酒店，大牙透露自己已經親身去到香港完成報案：「幾經思考後，我想藉着這次機會和各位說明，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」

至於大牙喺台灣被陳建州夫婦提告刑事妨害名譽案，大牙低調表示：「謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。」