無理取鬧？搲着數？日本修法拒絕「酒店西客」惡行

疫情過後，日本旅業急速復甦，當地酒店及旅館，雖然生意大增，但麻煩旅客（港俗稱：西客）鬧事個案也隨即增多，令當地業界相當困擾。有見及此，日本厚生勞動省提出了「改正旅館業法」方案，擬最快可於今年內實施，日本酒店及旅館日後或有權拒絕「西客」入住，甚至可報警追究，毋須啞忍。

香港人出名愛投訴，對服務要求又多又高，亦喜歡爭取優惠着數，如改正旅館業法方案實施後，香港人會否很易「踩雷」被逐客？那麼你要問自己，以下6個被方案點名的惡行你可會觸犯：

（一）持續精神轟炸

一時生氣，可以解理，但如果不為解決問題，或只為爭取無理要求，而長時間責難酒店旅館職員，那便是無理取鬧，不論是以電話，還是用電郵轟炸方式，都屬不當行為。

（二）要求周邊清空

住客對住房有特別要求，酒店一般都會酌情處理，盡量滿足，但如果是要求酒店要空出你房間周邊上、下、左、右的客房，不讓其他旅客入住，那便屬於過分要求，酒店不應接受。

（三）不斷苛索優惠

登記入住酒店，偶爾會遇上免費升級、送贈香檳等優惠，但一般不能強求，假如你持續不斷地跟職員無理索取優惠或升級服務，便屬不當。過去就曾有東京高級酒店住客，以酒店大堂香薰讓他不適為由，要求更換及免除其住宿費用，這便是無理苛索。

（四）要求超等服務

酒店待客應該一視同仁，同樣地住客也不應要求酒店，提供比其他客人更好更優質的服務。

（五）過分無禮要求

即使酒店有錯，道理盡在住客一方，住客也不能對酒店職員，提出過分無禮的要求，例如要對方下跪道歉。

（六）醉酒要求入住

過去酒店也會經常遇到醉酒客人，大鬧前台要求入住，為其他住客帶來滋擾。若改正旅館業法方案通過，酒店日後便有權拒絕醉酒客人住宿要求。

酒店有權報警處理

雖然方案實施後，酒店有權拒絕「西客」入住，但如對方不配合，甚至行為更激烈，酒店可怎樣做？日後酒店可報警處理。假若客人大聲責罵職員，將可視作為「強行妨礙營業罪」處理；客人如果破壞酒店設施，即可被「財物損失罪」控告；又假如以留劣評等威脅手段，要求酒店給予任何優惠，日後亦可列作「指控未遂敲詐罪」處理。

不能拒絕殘障入住

是次修訂法案提出，讓酒店可拒絕麻煩客人入住，目的是為減輕酒店旅館從業人員壓力，有關修訂還包括，酒店可禁止被日本列作第1類及第2類傳染病包括伊波拉及肺結核等患者入住，以保障酒店員工安全；不過酒店也不可以殘障為理由，拒絕殘疾人士入住，以確保客人權利。