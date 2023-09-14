金鐘獎2023︱吳慷仁姚淳耀爭視帝　桂綸鎂靠「爛劇」入圍

第58屆電視金鐘獎今日（14日）下午於台灣舉行記者會並宣布入圍名單，本次典禮依舊分綜藝節目及戲劇類兩天進行。今次頒獎禮主持請到鍾欣凌單拖上陣，典禮將於10月21、22日於國父紀念館舉辦。而今屆視帝、視后方面則是吳慷仁廝殺姚淳耀及蔡淑臻惡鬥桂綸鎂。

戲劇類獎項方面，人氣台劇《人選之人—造浪者》在女配角「林月真」賴佩霞宣布參選後再度翻紅成為話題，除了賴佩霞是否能以參選人身份入圍外，謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳姸霏的演出備受好評，被視為演員獎項大熱門。而吳慷仁今年以《模仿犯》交出好成績，同劇演員姚淳耀也被看好再度入圍「視帝」。視后方面，《村裏來了個暴走女外科》蔡淑臻、《台北女子圖鑑》桂綸鎂、《她和她的她》許瑋甯、《牛車來去》安心亞等人也在過去一年引發話題。

綜藝類獎項方面，由吳宗憲、Lulu、陳漢典主持的《綜藝大熱門》至今入圍9次都未曾拿下主持人獎，入圍呼聲甚高，而今年宣布關台的衛視中文台中，胡瓜的《歡樂智多星》以及曾國城的《一袋女王》，是否能握最後機會入圍，備受關注；另外，陷入性騷風波的黃子佼與炎亞綸，分別主持的《婚禮歌手》及《來吧！營業中》雖已在4月風波前報名，但日前廣播金鐘獎公布入圍已正式將二人除名。