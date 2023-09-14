Vision Neue Klasse三大科技　預示未來

寶馬（BMW）由i Vision Circular到i Vision Dee等概念車，都是為迎接電氣化、數碼化及可持續未來出行做好準備。而這個「未來」，終於隨着新發表的Vision Neue Klasse由那麼遠變得這麼近，近到將成為廠方下一代產品的雛形，說它是一次未來優先預覧，一點也不為過。

全新電池 續航千里

廠方早於半年前預告，將於2025年至2027年之間推出多款採用Neue Klasse新世代電動車平台的車款，包括一款3系純電動房車。全新Vision Neue Klasse最近以中小型純電概念房車身份登場，不禁引起車迷的聯想。它是一款結合i Vision Circular的循環再造可持續主張、i Vision Dee的先進數碼互聯技術，以及次世代電能驅動科技的全新純電概念作。車載進化至第6代的BMW eDrive純電驅動系統，不僅配備由重量、空氣和滾動阻力以至智能熱管理皆經過優化的高效電馬達，更採用全新開發的圓形電池，其能量密度比現行使用的棱柱形電池高20%以上。相較於第5代eDrive，整體效能提高25%，續航里程及充電速度雙雙提升30%，單睇續航力預計可高達1,000km。

玻璃車頂 簡潔時尚

新車外觀造型簡潔時尚，由向前傾斜的「鯊魚鼻」車頭設計、因避免車身使用額外附加部件而設的雷射雕刻廠徽，以及走近會有3D動畫燈效的數碼化面罩連頭燈組，到由前擋風玻璃一直往後延的全玻璃車頂、富層次感的3D打印數碼化長尾燈及以回收塑膠製成全車包圍套件，均沿襲自i Vision Circular和i Vision Dee。介乎A柱位鏡頭式電子側鏡與C柱位經典Hofmeister Kink飾框之間的側窗下部，更是巧妙地注入了E Ink電子墨水科技。當感應到車主走近時，會透過外部迎賓場景引導車主將手放到特定位置，激活自動開門的隱藏式傳感器。

智能操控 投射資訊

為體現「虛為實之用、實為虛之體」的下一代BMW iDrive系統，不僅錶台和門板的傳統實體按鍵減至最低，大部分操控都經由全新多邊形中央觸控屏幕、附設觸控感應鍵的多功能軚環、可聲控及手勢操控的BMW智能個人助理進行。駕駛者只需一個簡單手勢，即可將中央觸控屏的顯示內容投射到前擋風玻璃的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器，並可隨時與前排乘客交流訊息。值得一提是，車廂完全不含裝飾性鉻或皮革，而是採用可二次使用的原材料，進一步減少生產過程的碳足迹。