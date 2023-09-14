袁偉豪拍完《鐵探》攰到腳軟　張振朗重提台慶撻傷腰

藝人袁偉豪（Ben）與張振朗主持的無綫綜藝節目《歐洲鐵騎遊》，於最新一集，二人到訪有近千年歷史的古堡，惟出發後不久因下大雨關係，導致鐵騎同時出現狀況，要臨時換上其他鐵騎，最終遲到收場，更一度激嬲古堡主人。

而他們亦趁此行於意大利小鎮邊歎咖啡，邊回顧昔日「搏命」歲月，Ben坦言30歲到38歲期間將身體嚴重透支，他說：「拍完《鐵探》之後身體係好差，但對於我自己嚟講係問心無愧。」更拿出拍攝該劇時皮包骨的照片，笑言當時身形似足「道友」：「拍完之後身體係『彎』咗，唔係點解大家會成日覺得我好攰、好殘，其實我都唔想嘅，係咪真係值得咁做？如果問多我一次我都係會咁做。其實嗰時攰到嘅狀態，係去到欄杆面前發覺自己腳軟，好似有把聲同我講『你唔掂呀，你跳唔過去㗎！』真係Feel到晏晝食嘅嗰粒雞蛋，朝早食嘅粟米片已經用盡，曾經香港先生操番嚟啲肌肉冇晒！」

至於振朗則重提於台慶夜的搏命實錄：「有年台慶環節講訓練班，我要做一隻猴子，講我要撻落一張枱度，一Action時腎上腺素飆升，當時冇綁到腰封就飛起身撻咗落去，之後就Feel到好大鑊，最後繼續死頂做埋佢，第二日即刻去咗睇醫生！」