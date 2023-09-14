東張女神大執位！小花上位快過火箭2年變「一姐」

「東張女神」大執位，近日多位新力軍陳瑞菱、梁敏巧先後因英勇報道而跑出，火速彈起，網上人氣走勢都有新景象，有人人氣急升，連跳幾級，有人亦未受動搖，地位始終不變！

第10位 廖倬竩

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落選港姐廖倬竩（Ivy）早前宣布加入《東張西望》，但其實佢並非完全新人，2019年選港姐10強止步後，曾於明珠台擔任財經主播，大晒流利英文，今年轉戰《東張》後即跟足傳統，小背心上陣騷34C有料身材，引起網民熱議，新人而言成績不錯。

第9位 梁菁琳

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同樣係落選港姐嘅梁菁琳，於節目中經常着緊身衫，騷正爆身材而獲得網民關注，最印象深刻嘅就係佢身穿軍綠色上衣，獲讚似「盜墓者羅拉」！現實中其實佢係一名學霸，入行前做過獸醫，早前於劇集《寵愛Pet Pet》亦演回獸醫，本色演出！

第8位 黎寬怡

社交網粉絲人數：1萬

有別其他女神，黎寬怡唔係靠身材上位，反而係出奇招搶FO，事關佢情感豐富，先後於訪問張衞健、黃宗澤等人時多次爆喊，夠晒出位，早前佢亦被指身材再升Cup，突變36D！

第7位 吳幸美

社交網粉絲人數：1.4萬

吳幸美「正義女神」形象深入民心，多次做白老鼠，試過斷片酒、斷片水等，親身上陣非常專業，至今依然深得觀眾喜愛，面對新力軍來襲都能穩守第7位！

第6位 陳瑞菱

社交網粉絲人數：2.2萬

今年頭先加入嘅陳瑞菱，早排被受訪者鬧「係雞」而彈起，其實佢去年選港姐入行，參選期間被發現胸肚直落有1呎超長疤痕，原來做過切除腫瘤手術，「生命鬥士」正面形象贏得網民喜愛，難怪加入冇耐就成功揮低吳幸美！

第5位 陳懿德

社交網粉絲人數：3.2萬

2021年港姐陳懿德於香港中文大學新聞及傳理學系畢業，入行翌年加入《東張西望》做外景主持，簡直「開正佢嗰瓣」，同年更參加《香港小姐再競選》，勇奪季軍而人氣上升，私底下原來佢家住元朗豪宅，家底相當豐厚！

第4位 王嘉慧

社交網粉絲人數：4.7萬

同為2021年港姐嘅王嘉慧憑主持《通靈之王》為人認識，身兼東張主持嘅佢，最令人記得嘅絕對係捲入「姦斬令」，疑因追訪而受到恐嚇，不過佢依然堅守崗位，堅持續繼報道真相，「因禍得福」贏得更多網民嘅支持！

第3位 李旻芳

社交網粉絲人數：5.6萬

作為元老級主持嘅李旻芳，同其他主持一樣身材出眾，不過佢唔使着小背心，反而包到實一實，靠緊身衫凸顯巨胸出位，有次佢件衫仲同「任何仁」撞色，被網友封為「「巨乳版任何仁」！雖然佢已經封盤，但人氣依然不減，殺上三甲！

第2位 梁敏巧

社交網粉絲人數：7.5萬

前港姐梁敏巧落選後簽約無綫，2021年7月起擔任《東張西望》外景主持，經常着小背心騷好身材而為人認識，佢早前突然自爆「離開」《東張》，令一眾網民暴動，好彩只係虛驚一場，其實只係請咗3星期假，好快就已經歸隊。

第1位 何沛珈

社交網粉絲人數：9.5萬

2020年港姐何沛珈，自加入《東張》後星途愈嚟愈順利，不但加入《愛．回家之開心速遞》成功入屋，去年更於《香港小姐再競選》勇奪冠軍及「更上鏡小姐」，曝光率大增，成為被力捧嘅小花之一！