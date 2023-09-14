甄妮憶夜總會遇江湖大哥騷擾　傅聲英雄救美

已故天后李玟（CoCo）生前疑控訴《中國好聲音》嘅聲帶流出後，其好友、歌后甄妮為CoCo抱不公，頻頻發聲，而佢除了狙擊《好聲音》之外，又不時於社文網大爆娛樂圈秘事和往事，佢今日（14日）就自爆於70年代時，於台北夜總會表演遇江湖人士騷擾，另一半傅聲英雄救美的經歷。

甄妮憶述事發經過：「在台上表演時，就已經看到台下有幾枱疑似江湖人物來捧場，他們喝到醉醺醺，吵吵鬧鬧。我照常的把該做的工作做完，因為傅聲今晚來接我回家。換完衣服，我正準備和傅聲離開後台時，有兩位疑似江湖人物闖入手握裝滿酒的酒杯，欄住我們去路。」強行邀甄妮飲杯，傅聲立即出手護花：「這時我看見傅聲目露兇光，前傾姿勢，準備上去開片。」當時她免傅聲受傷，反過來保護對方：「我嚇壞了，立即搶先一步欄在傅聲前面，雙臂張開，似母雞抓小雞的模樣，左一步右兩步的試圖隔開他們。因為我知道一開打，就無法收拾了，他們人多勢眾，我們毫無勝算。」最後，她為畀面那些江湖大哥，喝了1杯酒平息事件。

她最後還呼籲《好聲音》被欺凌的學員勇於發聲：「現在正是你說『真相』的時刻，過了就沒人理你，再說也沒人聽你，只會駡你無理取鬧罷了！」她又為自己平反：「我隱退多時，不求名利，不求回報，只為平反發聲，有何不妥？」更指自己為了Coco願意繼續發聲。