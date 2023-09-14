老字號的摩登應節新「味」力

香港有不少老字號品牌，咪以為老字號就等同於老土，好似不少老字號餅家就趁今個中秋帶來多款摩登創意口味，吸引年輕人之餘，亦為長期捧客場帶來新鮮感與驚喜！

聯乘可可滋味

本地傳統中式餅食品牌奇華今年除了推出多款傳統月餅外，最近更與意大利品牌AMEDEI合作，於即日至9月29日在指定分店推出全新的「奇華 × AMEDEI 朱古力月餅禮盒」。簡約設計的啡色禮盒上印有朱古力的原材料可可豆，盒內盛載住「紅桑子軟心朱古力奶皇月」4個、「AMEDEI 63%朱古力」及「AMEDEI 90%朱古力」各3件。當中的「紅桑子軟心朱古力奶皇月」就用上AMEDEI可可粉及AMEDEI 70%特濃黑朱古力，製成香濃朱古力餅皮及幼滑餡料，包住澳洲紅桑子醬，雙重特濃朱古力融合酸甜紅桑子軟心，甘甜之中又散發陣陣酸香果味，喚醒味蕾！

逾世紀酒家新味

老字號酒家買少見少，當中有逾一世紀歷史的「蓮香」可以說是城中少見依屹立的粵式酒家，趁住中秋，品牌亦推出兩款全新迷你月餅，分別是「原粒鹹蛋黃迷你蓮蓉月餅」及「流心奶黃迷你月餅」。前者承傳品牌傳統風格，以黃金香甜的純正黃蓮蓉配以油潤豐盈的原粒鹹蛋黃製作而成，以紅底黃、黑字體設計的「復刻版」懷舊包裝盛載，流露出傳統獨特風味。後者則以黃金配方的幼滑香濃奶黃餡料配，灌入粒粒鹹蛋黃碎，烘焗出甘香酥軟的外皮以及金黃濃郁的流心效果，入口齒頰留香。此外，品牌請來土生土長的本港油畫家Wilson Tang為「流心奶黃迷你月餅」繪製富有中秋特色的餅盒。巴絲打還可以揀選特色套裝，內有4個迷你月餅、酒家特色懷舊明信片兩張、秘製「陳皮普洱王」茶包兩個，讓大家邊賞月邊嘗月餅及品茗。

回甘軟糯好味道

城中有逾半世紀歷史的超羣餅店，除了傳統的雙黃白蓮蓉月餅及迷你奶黃月餅外，今年搞搞新意思，推出全新的迷你朱古力月餅及迷你焙茶月餅，前者以香口餅皮配上加入可可粉的餡料，口感濃郁細膩，加上特別選用天然植物提煉而成的日本海藻糖製作，甜度較低，口感輕盈。後者則精選日本產的焙茶，混合餅皮及幼滑餡料製作而成，入口茶香四溢，更有淡淡回甘！月餅還特別加入煙韌軟糯麻糬及日本海藻糖製作，甜而不膩，口感豐富！「吉野家族」 會員可以優惠價選購迷你月餅禮盒及雙黃白蓮蓉月餅禮盒；品牌更同步與便利店合作，推出特色月餅組合，當中包括迷你奶黃月餅、迷你土鳳梨、迷你朱古力月餅及迷你焙茶月餅組合成三款雙色月餅禮盒，一次過品味多個口味，大滿足！