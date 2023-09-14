陳家樂剃頭顛覆形象　「劈友」太逼真嚇親街坊

由藝人黃宗澤（Bosco）、陳家樂及張繼聰主演的英皇電影《紮職2》快將上映，故事講述3位自小相識的好友，於黑幫中因不同經歷而改變各人命運，3位演員日前受訪暢談拍攝感受。

戲中飾演黑幫大佬左右手的Bosco，性格重情義，自小便當兩位好兄弟陳家樂及張繼聰為親細佬，每每有事他便會主動出頭，兩位拍檔家樂及阿聰均指角色符合他本人性格，Bosco笑謂：「我不嬲覺得自己得3歲，但家樂咁後生，冇理由叫佢大佬。」戲中不乏大量打鬥追斬場面，問到有否受傷？Bosco直言埋身肉搏，損手爛腳少不免：「打爛仔交只係度得頭幾招，導演冇叫Cut咪繼續亂劈。（好易劈中？）好在有時冇收音大家就會嗌出嚟『左拳、右腳』，等對方可以避。」

陳家樂則對一場街頭追逐戲最為難忘：「跳天橋嗰場戲好長，喺彌敦道又跑又打然後打到上天橋，拍咗全晚，場戲係好刺激，拍完等二日網上仲有啲短片，話某兩黑幫發生衝突，仲講到好真咁。」他指場面逼真至嚇得途人誤以為真「劈友」而報案。形象向來官仔骨骨的他少拍江湖片，感謝導演不時提點，笑言今次角色的剃頭造型令朋友也感覺驚嚇。

至於向來鍾愛江湖片的張繼聰，表示能有份參演感到高興：「以前睇好多古惑仔江湖片，今次有番以前嗰種味道，我哋個個都好多動作場面，劈爛好多道具刀。」他指當時仍是疫情期間，街上人流不多，拍出來效果非常震撼，加上在大家熟悉的街道環境拍攝，會令觀眾感覺更真實。

場地：灣仔駱克道81號