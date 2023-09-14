張曼玉享受半退休生活　現身法國名店Shopping

影后張曼玉近年過着半退休的生活，甚少公開露面的她去年11月進駐內地平台。惟至今只上載了5條片，令粉絲又愛恨。雖然她行蹤相當低調，但不時被世界各地的網民巧遇，繼今年7月中現身英國倫敦名店後，昨日（13日）亦有網友分享了她現身巴黎行街的相片。

網民聲稱日前在巴黎旺多姆廣場（Place Vendôme）偶遇張曼玉，當時她正在名牌專門店看鞋履，表示：「張曼玉也是來看新的嗎，哈哈哈，基本上沒人認出來，認出來她以後不好意思上前打招呼，等她鞋子區逛完了就去問她能不能合照，因為她沒有化妝，自己出來逛街的，所以就沒有合照。然後跟她握了手，開心開心！！人真的超級好，跟她講話她一直笑着回答！！ 」相中所見，一頭及肩啡髮兼戴上Cap帽，身穿Oversized西裝外套配上闊褲，潮孭逾4萬元的黑色品牌大袋，打扮十分時尚。雖然身形纖瘦但未見走樣。該網民更大讚她她保養得宜，但仍難免有些歲月留下的痕迹：「本人比我想像的高好多，感覺有173cm左右了，氣質超好，她沒化妝，也會有斑和皺紋，但是很美。」不少人紛友跪求她復出拍戲。