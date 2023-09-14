【美女饕廚】流浮山黃金鮑魚宴

今日為大家介紹一家位於流浮山的海鮮店，感激好友搶先安排預訂，能有幸嘗到這次黃金鮑魚宴。黃金鮑在香港比較少有，來自連江無污染水域，優越的地理條件讓鮑魚肉質飽滿尤為鮮美，屬高品質頂級海鮮，直運到港後，放進水族箱裏，看到每隻鮑魚都是鮮活的，有些雙頭鮑，如手掌這麽大，真的十分期待！

先來黃金鮑魚刺身，鮑魚刺身厚薄均一，色澤溫潤如玉，口感是螺片和象拔蚌之間，爽脆有嚼頭的口感，吃的就是自身的鮮味，點上刺身豉油和芥末，鮮甜美味。

第二道是果皮蒸鮑魚，果皮蒸煮後味道更加濃郁，入口柔滑且富彈性，口感像來自日本的蝦夷鮑魚。

第三道菜是冰鎮鮑魚，冰過的鮑魚口感最有嚼勁，配上自加製醬料，酸辣甜完美平衡，清新開胃，很適合夏天，味道甘香豐盈。

第四道菜是薑葱鮑魚煲，先爆炒薑葱再活烤，質地變得帶爽滑，但沒有太韌，吸飽薑葱醬汁，濃郁惹味。

接着是椒鹽酥炸鮑魚，粉漿做得不錯，厚薄適中，剛炸起的椒鹽酥鮑魚是最香脆惹味，酥化而不油膩，中間是彈牙鮮嫩的黃金鮑，層次分明，外酥內嫩，高溫快速的油炸過程中充分保留鮑魚鮮美的滋味。

饕廚貼士：家做椒鹽鮑魚

鮑魚清洗乾淨後放入攝氏70度水溫煮至軟身，印乾水分（避免彈油和炸粉乾身，炸起來更酥脆），撲一層薄薄的生粉，炸至金黃色備用（鮑魚本身得煮熟，所以切忌炸太久，這樣才保持肉質不會過韌，蒜頭剁成蒜蓉、辣椒切粒，與五香粉一同落鑊爆香放入已預備好的鮑魚回鑊即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）