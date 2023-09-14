Candy@COLLAR進軍影壇：有機會都會試

今日（14日）藝人姜皓文和COLLAR成員王家晴（Candy)一同出席殭屍電影《邪Mall》祝酒晚宴。戲內姜皓文和Candy會飾演一對父女，雙方皆是第一次合作姜皓文大讚Candy成熟穩重：「係會紅嘅樣！」

姜皓文指他是第一次接觸殭屍題材的電影，並直歎拍攝到過十分辛苦，為配合電影陰深死場氣氛需要等所有商舖關門，所以台前幕後在拍攝期間每天都要開夜班，由深夜拍到清晨。此外，拍攝期間又遇上10號風球及黑雨的極端天氣被迫停工，劇組上下為了趕進度這兩星期都頻密加班，笑言：「落左妝都仲係殭屍。」同時姜皓文亦表示心痛演員：「佢哋要攞個袋笠住塊面。」

Candy分享自己對殭屍題材的電影是十分感興趣亦很喜歡觀看，所以對於今次能擔演這電影的主要角色感到興奮，亦指姜皓文在拍攝時十分關照她：「黑哥十分好人，又好耐心咁指導我。（多吾多NG？有冇畀人鬧？）冇，亦都唔多NG，幾個take就過。」問到Candy之後會否考慮進軍電影界，Candy回應：「唱歌同拍戲我都好鍾意，兩者都俾到吾同滿足感我，所以有機會我都會嘗試。」

姜皓文形容此電影是疆屍包裝的親情電影，當中有不少感情戲，其中最令他難忙的場面是講述兩父女分手的場面：「我哋淨係睇，導演係度講解緊，我哋三個（Candy，導遊，姜皓文）無端端就係走廊度爆喊。」他們亦透露單單化「殭屍」妝就要三小時。