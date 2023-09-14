鄭裕玲Tyson Yoshi到維也納學華爾滋 一進一退好有愛

藝人鄭裕玲（嘟嘟）為HOY TV主持的旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（14日）輪到歌手Tyson Yoshi（TY）登場，兩人遊奧地利首都維也納，繼洪嘉豪挑戰唱山歌後，嘟嘟亦為TY安排大挑戰，二人在維也納一齊拜師學跳華爾滋。

他們來到當地一間過百年歷史的跳舞學校，目標以兩小時極速學習華爾滋。原來華爾滋是由男士主導，因此跳得好與否的責任就落在TY身上，TY聞言立刻面青指：「大鑊啦！」

想不到以唱RAP及快歌為主的TY竟然對跳舞一竅不通，單單學習基本舞步已經被考起，跳了幾分鐘就投降要求休息。嘟嘟笑指他舞姿生硬：「成個機械人咁。」緊張的TY全程只望地下，與他共舞的嘟嘟都不禁出言提醒：「你同我要有啲eye contact啊嘛！」原來他怕踩到嘟姐，所以專心望地，同時默默記住舞步。

挑戰還有第二部分，學習華爾滋速成班後，二人立即參加當地一個維也納舞會。兩人精心打扮，換上華麗舞衣。換上西裝斯斯文文的TY，嘟嘟都讚嘆：「相當靚仔喎。」TY自爆今次是中學至今首次着西裝，為了與嘟嘟共舞，特別拜託朋友的爺爺量身訂製一身禮服，而嘟嘟身上典雅的白色長裙亦要提早三個月訂製。舞會上衣香鬢影，所有賓客都有數年舞齡，只學習了兩小時的TY表示緊張到得番半條人命。二人隨音樂一進一退，亦跳得有板有眼，總算過骨。

二人又在維也納嘗試當地有名的咖啡和西餐，極之注重飲食的TY只願意飲齋啡，嘟嘟不小心請TY試飲了一口有朱古力的咖啡，TY即面容扭曲向嘟嘟「詐型」，非常爆笑。