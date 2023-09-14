甄濟如對自己要求高　目前主要專心寫歌

武術明星甄子丹的女兒甄濟如今日（14日）出席位於中環的開幕活動。剛出道的濟如是第一次出席活動，她表示非常緊張不過會用聽音樂的方式來平伏心情，被問到在活動前父母有沒有給她甚麼建議，她表示：「佢哋都只係叫我放鬆，同埋做自己。」問到濟如父母對於她出道一事是否表示支持時，她回應：「其實佢哋一開始係表示擔心嘅，但係佢哋見到我對音樂係充滿熱情，所以之後都好支持我。」而且亦透露父母並沒有特別叮囑她要注意些甚麼：「因為父母都知道我對自己好嚴格好有要求，而我亦都係專業嘅。」

濟如最近發行了她的首張專輯，並對專輯的反應感到非常滿意，她表示這張專輯完美地呈現了她想要演唱的曲風。此外，她透露即將推出一首國語歌曲，雖然上架時間尚未確定，同時亦表達了對未來能夠發行廣東歌曲的期望。除此之外，她還有意向朝創作型歌手的方向發展：「每首歌我都有份創作，我好鍾意寫歌，亦都好鍾意表演，覺得表演可以同觀眾有連繫而且可以透過表演將愛傳達俾觀眾。」濟如提及了她現時未來的工作規劃，她表示目前的主要重心是寫歌，致力於創作。另外，她補充說現階段她主要在香港地區工作。